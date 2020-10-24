Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром восьмого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе аутсайдеры доказывали, что они сильные конкуренты. А что же они делали на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Первый конкурс начался с распределения на команды. Капитаном красных стала Ира Раковчен, синих ― Алина Матвийчук, а желтых ― Александр Горчаков. Участники ушли из кухни, а капитанам судьи показали блюда-образцы, которые нужно было приготовить в этом конкурсе. Когда команды возвращались, у капитанов было 5 минут на то, чтобы пересказать рецепт блюда и всем вместе решить, сколько точных копий можно приготовить за 20 минут.

В распоряжении команд было все, кроме самого важного ― главного ингредиента блюда. Его можно было купить у Владимира Ярославского в специальной лавке. У всех был стартовый капитал ― 100 грн. 5 гривен ― закупочная цена, которая действительна только до начала конкурса. Выдавать блюда нужно было, как в ресторане ― по готовности. Участники приносили готовые блюда, жюри пробовало. Если все вкусно, судьи, как благодарные клиенты, платили деньги ― по 20 гривен за каждую удачную копию блюда-оригинала. Чем больше качественных порций у команды, тем больше она заработает.

Если же блюда судьям не нравились, участники не получали денег. Соответственно, и ресторан нес убытки. Всего у аматоров было три этапа с различными блюдами. А если во время одного из них у команд не хватало денег на закупку, то их можно было заработать очень интересным способом ― отправить одного участника на биржу труда. Участник, которого «продал» капитан, сразу надевал черный фартук. Выкупить человека обратно можно было ― за 40 гривен. В финале команда, которая набрала больше средств, выигрывала. А участники, которые были в черных фартуках, реабилитировались и снимали их.

Однако на втором этапе конкурса Ира Раковчен решила «продать» судьям Марину Кобчук, которая была вынуждена оставить свой желтый фартук и одеть черный. В свою очередь, Алина Матвийчук отправила на балкон Рому. Так, команда синих потеряла кулинара, но получила желанные 40 гривен. А капитан желтых, Александр Горчаков, отправил на балкон сам себя, ведь не хотел, чтобы из-за его ошибки страдал игрок из его команды.

По подсчетам, команда красных под руководством Ирины Раковчен заработала 230 гривен, команда желтых с капитаном Александром Горчаковым ― 120 гривен, а команда синих Алины Матвийчук ― 175 гривен. Поэтому Богдан из команды красных с радостью снял свой черный фартук.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. На доске задач вверху были написаны части мира. Цифры сбоку ― баллы, которые участники могли заработать, если правильно давали ответы на вопросы судей. Когда конкурс начался, каждая пара по очереди подходила к жюри, называла одну из пяти указанных на доске частей мира и балл, который хотела заработать. Соревнование длилось 2,5 часа. За это время участникам нужно было разгадать как можно больше кулинарных загадок ― приготовить блюда-ответы. Кулинары, которые получили наименьшее количество баллов, автоматически надевали черные фартуки.

Этот конкурс важен для поваров-любителей, ведь он определяет знания и кулинарный интеллект. Им нужно было ответить на вопросы: «Какой суп себе варили марсельские моряки из остатков плова?», «Какое блюдо турки бы назвали своей шаурмой, вот только овощи и мясо там совсем другие?», «Каким блюдом кормил своих любовниц Казанова?».

В результате, Ваня, Марина и Дмитрий набрали всего по 150 баллов. Поэтому именно они одели черные фартуки во втором конкурсе. А вот на конкурсе черных собралась довольно большая компания: Дмитрий Балита, Иван Козырь, Александр Горчаков, Марина Шмалько и Богдан Петрушенко. Задания участников были спрятаны под коробками-загадками. Каждому повару достались фигурки различных работников: лесник, таксист, медбрат и др. На приготовление блюд с фигурками судьи выделили 1,5 часа.

Хуже всех с заданием справился Иван Козырь, ведь для своего блюда он использовал бисквит, который приготовил неудачно. Это очень разозлило Эктора Хименеса-Браво, ведь на восьмой неделе шоу участники должны искусно справляться с приготовлением классических блюд. Поэтому в 8 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Иван Козырь.

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