Уже завтра, 24 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом восьмого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня аутсайдери доводили, що вони теж сильні конкуренти. А що вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

15 кулінарів-аматорів готові на все, щоб довести: вони гідні продовжувати боротьбу на кухні «МастерШеф». У конкурсі «Біржа праці» за 20 хвилин учасники повинні виконати якомога більше копій страви-зразка ― яйця а ля по-флорентійськи. У розпорядженні аматорів буде все, крім основного інгредієнта, який вони можуть купити у Володимира Ярославського.

За кожну правильну і смачно приготовлену ​​страву кулінари отримають від суддів чайові. Чим більше якісних страв, тим більше грошей. Але якщо судді залишаться незадоволеними, прибутку учасники не одержать. Тоді капітанам доведеться відправити одного з команди на «біржу праці», отримавши за це додаткові гроші. Ким пожертвують заради спільної справи і дадуть чорний фартух, а кому вдасться перевершити інших?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

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