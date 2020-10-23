Уже завтра, 24 октября, в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром восьмого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе аутсайдеры доказывали, что они тоже сильные конкуренты. А что они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

15 кулинаров-аматоров готовы на все, чтобы доказать: они достойны продолжать борьбу на кухне «МастерШеф». В конкурсе «Биржа труда» за 20 минут участники должны выполнить как можно больше копий блюда-образца – яйца а ля по-флорентийски. В распоряжении аматоров будет все, кроме основного ингредиента, который они могут купить у Владимира Ярославского.

За каждое правильно и вкусно приготовленное блюдо кулинары получат от судей чаевые. Чем больше качественных блюд, тем больше денег. Но ежели судьи останутся недовольны, прибыли участники не получат. Тогда капитанам придется отправить одного из команды на «биржу труда», получив за это дополнительные деньги. Кем пожертвуют ради общего дела и дадут черный фартук, а кому удастся превзойти остальных?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

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