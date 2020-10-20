Олексій Жидких ― учитель історії в Академії дитячої творчості з поглибленим вивченням ремесел. Обожнює працювати з дітьми. Намагається бути сучасним учителем. У сьомому випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Олексій залишив кухню проєкту. Як змінилася його доля після цього? І чи правда, що талановитого вчителя хотіли звільнити зі школи? Читайте далі в матеріалі!

Як змінилося ваше життя після проєкту? Ви, напевно, в школі справжня зірка?

Я був зіркою в школі і до проєкту (сміється. ― Прим. ред.). Тому що діти мене любили, і я це відчував. Я дуже люблю возитися з дітьми, і я дуже радий тому, що завдяки проєкту мені вдалося їх порадувати! Я йшов на шоу для того, щоб зробити приємне дітям! Я хотів їх трохи повеселити! І мені це вдалося. Діти дивляться «МастерШеф», розбирають його на цитати, запитують у мене, як я приготував ту чи іншу страву, і дітей ми залучаємо до кулінарії і до історичної кулінарії.

А що вам говорили вчителі, коли ви були відсутні на уроках?

Я був відсутній з 1 липня до 20 серпня, зачерпнув усього два тижні відпустки. У школі мені є що робити, але це було не в навчальних час. Ну, і плюс, у мене дуже хороша директорка! І вона б мене відпустила і до 1 жовтня, якби в цьому була потреба!

Не було негативу в ваш бік від колег?

У мене дуже незвичайна школа! Я працюю в академії дитячої творчості. Я вчитель історії в школі з поглибленим вивченням мистецтв. У нас вчать художників, дітей-ювелірів, танцюристів, вокалістів, театралів і акторів. Тому колектив школи формувався довгими роками, і колектив дуже доброзичливий. Майже всі поставилися до моєї участі в шоу позитивно! Вони питали, як там на «МастерШефі»? Як розмовляє Ектор? Та інші розумні запитання. Більш того, інші вчителі теж зацікавилися і питали мене, як же потрапити на шоу.

У вас не було думок піти зі школи і повністю присвятити себе кулінарії?

Справа в тому, що я займаюся досить специфічною кулінарією. І навіть тут, на «МастерШефі», мені було досить складно освоїти деякі процеси, хоч я і намагався, хоч і вилазив зі шкури для того, щоб це зробити. Можливо, я б хотів пов’язати своє життя з кулінарією, але я не уявляю свого життя без роботи з дітьми. Хоча, можливо, якщо надійде цікава пропозиція… Але не на повну ставку… Я хочу працювати в школі.

А зараз, після участі в «МастерШеф», ви проводили кулінарні майстер-класи для дітей?

Це гарна ідея, але потрібно, щоб закінчився карантин. Усі заходи зараз проводити вкрай проблематично. Ще я хочу писати про кулінарію. Про історію страв, ось це мені дуже подобається. Зараз, після проєкту, я занурився в історичну кулінарію і почав дізнаватися, як готували класичні страви, як їх придумували. І це приносить мені велику втіху!

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