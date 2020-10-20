Алексей Жидких – учитель истории в Академии детского творчества с углубленным изучением ремесел. Обожает работать с детьми. Старается быть современным учителем. В седьмом выпуске 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Алексей покинул кухню проекта. Как изменилась его судьба после этого? И правда ли, что творческого учителя хотели уволить из школы? Читайте далее в материале!

Как изменилась ваша жизнь после проекта? Вы, наверное, в школе настоящая звезда?

Я был звездой в школе и до проекта (смеется. — Прим. ред.). Потому что дети меня любили, и я это чувствовал. Я очень люблю возиться с детьми, и я очень рад тому, что благодаря проекту мне удалось их порадовать! Я шел на шоу для того, чтобы сделать приятное детям! Я хотел их немного повеселить! И мне это удалось. Дети смотрят «МастерШеф», разбирают его на цитаты, спрашивают у меня, как я приготовил то или иное блюдо, и детей мы приобщаем к кулинарии и к исторической кулинарии.

А что вам говорили учителя, когда вы отсутствовали на уроках?

Я отсутствовал с 1 июля до 20 августа, зачерпнул всего 2 недели отпуска. В школе мне есть что делать, но это было неучебное время. Ну, и плюс, у меня очень хороший директор! И она бы меня отпустила и до 1 октября, если бы в этом была необходимость!

Не было негатива в вашу сторону от коллег?

У меня очень необычная школа! Я работаю в академии детского творчества. Я учитель истории в школе с углубленным изучением искусств. У нас учат художников, детей-ювелиров, танцоров, вокалистов, театралов и актеров. Поэтому коллектив школы формировался долгими годами, и коллектив очень доброжелательный. Почти все отнеслись к моему участию в шоу положительно! Они спрашивали, как там на «МастерШеф»? Как разговаривает Эктор? И другие умные вопросы. Более того, другие учителя тоже заинтересовались и спрашивали меня, как же попасть на шоу.

У вас не было мыслей уйти из школы и полностью посвятить себя кулинарии?

Дело в том, что я занимаюсь весьма специфической кулинарией. И даже здесь, на «МастерШеф», мне было достаточно сложно освоить некоторые процессы, хоть я и старался, хоть и вылезал из шкуры для того, чтобы это сделать. Возможно, я бы хотел связать свою жизнь с кулинарией, но я не представляю свою жизнь без работы с детьми. Хотя, возможно, если поступит интересное предложение… Но не на полную ставку… Я хочу работать в школе.

А сейчас, после участия в «МастерШеф», вы проводили кулинарные мастер-классы для детей?

Это хорошая идея, но нужно, чтобы закончился карантин. Все мероприятия сейчас проводить крайне проблематично. Еще я хочу писать про кулинарию. Об истории блюд, вот это мне очень нравится. Сейчас, после проекта, я погрузился в историческую кулинарию и начал узнавать, как готовили классические блюда, как их придумывали. И это доставляет мне большое удовольствие!

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