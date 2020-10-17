З перших хвилин у 7 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 7 випуску, вже зараз.

На битві чорних учасники готували по одній страві на свій розсуд. А працювати найслабшим довелося… у справжнісінькому лісі! Однак судді не дали їм жодного інгредієнта! Конкурсанти повинні були самі роздобути продукти і приготувати їх. Для цього їм виділили вудки, сокири, пакетики з хробаками і 2 години часу на все про все. А щоб вони не приготували чогось неїстівного, за ними наглядав фіналіст 2 сезону шоу «МастерШеф. Професіонали» Едуард Канарян. У результаті, багато страв з лісової кухні вразили членів журі!

Наприклад, Юля подала равликів, фаршированих грибами. Роман представив суддям фарширований равликами гриб і долму із зелені та овочів. А Мірра здивувала Володимира Ярославського смаковими властивостями риби на яблучному пюре.

Олексій Жидких сьогодні зробив тартар з равликів, однак Ольга Мартиновська навіть не могла прожувати страву, адже равлики були погано промитими. Тому в 7 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Олексій Жидких.

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 8 випуск «МастерШеф»-10 24 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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