С первых минут в 7 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Но не все с ними справились. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 7 выпуске, уже сейчас.

На битве черных участники готовили по одному блюду на свое усмотрение. А работать слабым пришлось… в настоящем лесу! Однако судьи не дали им ни одного ингредиента! Конкурсанты должны были сами раздобыть продукты и приготовить их. Для этого черным выделили удочки, топоры, пакетики с опарышами и 2 часа времени на все про все. А чтобы они не приготовили чего-то несъедобного, за ними присматривал финалист 2 сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» Эдуард Канарян. В результате, многие блюда из лесной кухни покорили членов жюри!

Например, Юля подала улиток, фаршированных грибами. Роман представил судьям фаршированный улитками гриб и долму из зелени и овощей. А Мирра удивила Владимира Ярославского вкусовыми свойствами рыбы на яблочном пюре.

Алексей Жидких сегодня сделал тартар из улиток, однако Ольга Мартыновская даже не могла прожевать блюдо, ведь улитки были плохо промытыми. Поэтому в 7 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Алексей Жидких.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф»-10 24 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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