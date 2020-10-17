Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом сьомого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники грали в кулінарну рулетку. А що ж вони робили цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

У першому конкурсі судді самі вибрали капітанів обох команд. Ними стали Марина Шмалько та Іра Раковчен. Шість аутсайдерів, яких ніхто не обрав у свої команди, отримали нову форму – фартухи жовтого кольору. Капітаном жовтих став Роман Петрушенко. Цього тижня аутсайдери повинні були кинути виклик людям, які вважали їх найслабшими. А ще жовті мали сформулювати для всіх команд нестандартне кулінарне завдання.

Жовті спустилися в комору і набрали сім інгредієнтів, з яких команди мусили приготувати дві страви ресторанного рівня, одна з яких – вегетаріанська. Для своїх конкурентів жовті обрали креветки, дорадо, крем-сир, імбир, кукурудзу, кокосове молоко і цукіні. У результаті, команда червоних упоралася з обома стравами, як і команда синіх. А ось жовті, які самі ж продумували це завдання, припустилися багатьох помилок. У підсумку, переможцями судді обрали команду чевоних на чолі з Ірою Раковчен. А чорні фартухи одягнули на себе Олексій та Роман.

Другий конкурс став непростим для учасників проєкту. Капітанка-переможниця минулого конкурсу Іра знову стала капітаном і обирала для себе капітана-суперника. Ним став Іван Козир. Завдання почули тільки лідери команд. Конкурс, який судді приготували для учасників сьогодні, – золота класика проєкту. Він показав, наскільки злагоджено працює кожна команда і чи зможуть її учасники зрозуміти одне одного без слів.

Роками судді самі обирали страву для цього випробування, але в 10 сезоні правила вирішили змінити. Тому сьогодні капітани самостійно вигадували, яку страву вони готуватимуть для журі. Це мала бути відома класична страва, на її приготування командам давалася одна година. Заходити на кухню шоу учасники повинні були по черзі. Ніхто з них не знав, що робити, доти, доки не побачив підказки на столі. Перед капітанами стояло завдання не лише почати готувати, а й лишити якомога очевидніші кулінарні натяки для наступника.

Сині приготували турнедо Россіні, однак фуа-гра була без спецій, а м’ясо занадто сухе. Команда червоних подала лазанью, але вона була також без спецій. Однак червоні приготували свою страву краще, ніж сині, тому Мірра і Юля отримали чорні фартухи.

На битві чорних учасники готували по одній страві на свій розсуд. А працювати найслабшим довелося… у справжнісінькому лісі! Однак судді не дали їм жодного інгредієнта! Конкурсанти повинні були самі роздобути продукти і приготувати їх. Для цього їм виділили вудки, сокири, пакетики з хробаками і 2 години часу на все про все. А щоб вони не приготували чогось неїстівного, за ними наглядав фіналіст 2 сезону шоу «МастерШеф. Професіонали» Едуард Канарян. У результаті, багато страв з лісової кухні вразили членів журі!

Наприклад, Юля подала равликів, фаршированих грибами. Роман представив суддям фарширований равликами гриб і долму із зелені та овочів. А Мірра здивувала Володимира Ярославського смаковими властивостями риби на яблучному пюре.

Олексій Жидких сьогодні зробив тартар з равликів, однак Ольга Мартиновська навіть не могла прожувати страву, адже равлики були погано промитими. Тому в 7 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Олексій Жидких.

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