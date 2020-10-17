Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром седьмого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники играли в кулинарную рулетку. Но что же они делали на этой неделе? Подробности – далее в материале.

В первом конкурсе судьи сами выбрали капитанов обеих команд. Ими стали Марина Шмалько и Ира Раковчен. Шесть аутсайдеров, которых никто не выбрал в свои команды, получили новую форму – фартуки желтого цвета. Капитаном желтых стал Роман Петрушенко. На этой неделе аутсайдеры должны были бросить вызов людям, которые считали их самыми слабыми. А еще желтым нужно было сформулировать для всех команд нестандартное кулинарное задание.

Желтые спустились в кладовую и набрали семь ингредиентов, из которых команды должны были приготовить два блюда ресторанного уровня, одно из которых – вегетарианское. Для своих конкурентов желтые выбрали креветки, дорадо, крем-сыр, имбирь, кукурузку, кокосовое молоко и цуккини. В результате, команда красных справилась со обоими блюдами, как и команда синих. А вот в желтые, которые сами и придумывали эту задачу, допустили много ошибок. В итоге, победителями судьи выбрали команду красных во главе с Ирой Раковчен. А черные фартуки надели на себя Алексей и Роман.

Второй конкурс стал непростым для участников проекта. Капитан-победитель прошлого конкурса Ира снова стала капитаном и выбирала для себя капитана-соперника. Им стал Иван Козырь. Задание услышали только лидеры команд. Конкурс, который судьи приготовили для участников сегодня, – золотая классика проекта. Он показал, насколько слаженно работает каждая команда и смогут ли ее участники понять друг друга без слов.

Годами судьи сами выбирали блюдо для этого испытания, но в 10 сезоне правила решили изменить. Поэтому сегодня капитаны самостоятельно придумывали, какое блюдо они будут готовить для жюри. Это должно быть известное классическое блюдо, на его приготовление командам дали 1 час времени. Заходить на кухню шоу участники должны были по очереди. Никто из них не знал, что делать, до тех пор, пока не увидел подсказки на столе. Перед капитанами стояла задача не только начать готовить, но и оставить как можно более очевидные кулинарные намеки для следующего.

Синие приготовили турнедо Россини, однако фуа-гра была без специй, а мясо – слишком сухим. Команда красных приготовила лазанью, но она была также без специй. Однако красные приготовили свое блюдо лучше, чем синие, поэтому Мирра и Юля получили черные фартуки.

На битве черных участники готовили по одному блюду на свое усмотрение. А работать слабым пришлось… в настоящем лесу! Однако судьи не дали им ни одного ингредиента! Конкурсанты должны были сами раздобыть продукты и приготовить их. Для этого черным выделили удочки, топоры, пакетики с опарышами и 2 часа времени на все про все. А чтобы они не приготовили чего-то несъедобного, за ними присматривал финалист 2 сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» Эдуард Канарян. В результате, многие блюда из лесной кухни покорили членов жюри!

Например, Юля подала улиток, фаршированных грибами. Роман представил судьям фаршированный улитками гриб и долму из зелени и овощей. А Мирра удивила Владимира Ярославского вкусовыми свойствами рыбы на яблочном пюре.

Алексей Жидких сегодня сделал тартар из улиток, однако Ольга Мартыновская даже не могла прожевать блюдо, ведь улитки были плохо промытыми. Поэтому в 7 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Алексей Жидких.

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