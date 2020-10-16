Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом сьомого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники грали в кулінарну рулетку. А що вони робитимуть на цьому тижні? Подробиці ― далі в матеріалі.

Відновлення справедливості на кухні «МастерШеф»! Судді дадуть карт-бланш учасникам, яких завжди вибирають у команди в останню чергу. «Аутсайдери» отримають право визначити сім інгредієнтів, з яких вони приготують дві ресторанні страви. Такий самий набір буде і в суперників. З метою заплутати конкурентів команда «аутсайдерів» спеціально вибере непрості інгредієнти. Та чи зможуть вони самі приготувати кулінарний шедевр і чи не стане це для них фатальною помилкою?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 7 випуск «МастерШеф»-10: чи доведуть аутсайдери, що вони теж сильні конкуренти? Майстер шеф 10 сезон 7 випуск присвячений аутсайдерам. Чи доведуть аутсайдери, що вони теж сильні конкуренти в Мастер шеф 10 сезон 7 випуск

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