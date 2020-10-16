Уже завтра в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром седьмого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники играли в кулинарную рулетку. А что они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Восстановление справедливости на кухне «МастерШеф»! Судьи дадут карт-бланш участникам, которых всегда выбирают в команды в последнюю очередь. «Аутсайдеры» получат право определить семь ингредиентов, из которых они приготовят два ресторанных блюда. Такой же набор будет и у соперников. С целью запутать конкурентов, команда «аутсайдеров» специально выберет непростые ингредиенты. Но смогут ли они сами приготовить кулинарный шедевр и не станет ли это для них роковой ошибкой?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 7 выпуск «МастерШеф»-10: докажут ли аутсайдеры, что они тоже сильные конкуренты? Мастер шеф 10 сезон 7 выпуск посвящен аутсайдерам. Докажут ли аутсайдеры, что они тоже сильные конкуренты в Мастер шеф 10 сезон 7 выпуск

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