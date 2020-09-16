Влад Міцкевич будує свій ресторан

Учасник «МастерШеф»-8 Влад Міцкевич ошелешив своїх фанатів неймовірною новиною! У своєму Instagram-блозі кулінар розповів підписникам про те, що останні три місяці він займається створенням власного ресторану! Подробиці ― далі в матеріалі.

«Вже 3 місяці поспіль ми будуємо наш ресторан! Місце, де ми будемо проводити більшу частину свого часу, місце, яке даруватиме задоволення і нам, і вам, мої шановні підписники! Ви навіть не уявляєте, скільки нервів і терпіння пішло на те, щоб бути на тій точці, на якій ми зараз перебуваємо. Які в голову лізли ідеї, і скільки їх було відсіяно!»

За найбільш незвичайний чи смішний коментар Влад Міцкевич обіцяє пригостити підписника їжею у власному ресторані.

«Коротше, ви бачили в сторіз у мене різні, дивні на перший погляд продукти. Повірте ― це все дрібниці порівняно з тим, що на вас чекає … Буде нормальна, людська їжа. Але буде вона особлива… Самі скоро дізнаєтесь! Зрозуміло, що зараз знайдуться хейтери, які будуть писати неприємні коментарі, але вони просто не шарять! А за найцікавіший або просто смішний коментар запрошу кілька людей до нас у гості в ресторан і пригощу кількома стравами».

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