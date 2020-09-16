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Влад Мицкевич строит свой ресторан

16.09.2020

Участник  «МастерШеф»-8 Влад Мицкевич ошарашил своих фанатов невероятной новостью! В своем Instagram-блоге кулинар рассказал подписчикам о том, что последние три месяца он занимается созданием собственного ресторана! Подробности ― далее в материале. 

«Уже как 3 месяца мы строим наш ресторан! Место, где мы будем проводить большую часть своего времени, место, которое будет приносить удовольствие и нам, и вам, мои уважаемые подписчики! Вы даже не представляете, сколько нервов и терпения ушло на то, чтобы быть на той точке, на которой мы сейчас находимся. Какие в голову лезли идеи, и сколько их было отсеяно!» 

За самый необычный и смешной комментарий Влад Мицкевич обещает угостить подписчика едой в собственном ресторане. 

«Короче, вы видели в сторис у меня разные, странные на первый взгляд продукты. Поверьте – это все мелочи по сравнению с тем, что вас ждёт… Будет нормальная, человеческая еда. Но будет она особенная… Сами скоро узнаете! Понятно, что сейчас найдутся хейтеры, которые будут писать неприятные коментарии, но они просто не шарят! А за самый интересный или просто смешной комментарий приглашу пару людей к нам в гости в ресторан и угощу несколькими блюдами».

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