Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Борьба противоположностей начинается прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29.11.2025 на сайте СТБ.

В 14 выпуске шоу Мастер Шеф кулинары-аматоры должны включить кулинарную логику на максимум, ведь им нужно объединить несочетаемое для создания настоящих шедевров. В первом конкурсе повара будут использовать лед и пламя, чтобы удивить звездных шефов. Второе испытание проверит сильнейших поваров на объективное отношение к себе и своему окружению. А битва черных станет экспресс-проверкой мастерства аутсайдеров, которая будет очень ограничена по времени. Кому из недооцененных кулинаров удастся удивить как судей, так и коллег по кухне? А кто из сильных поваров неожиданно окажется на битве черных? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29.11.2025.

