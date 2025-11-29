Проекты
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
МастерШеф

МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Выпуск 14 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 14 от 29.11.2025
Выпуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Борьба противоположностей начинается прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29.11.2025 на сайте СТБ.

В 14 выпуске шоу Мастер Шеф кулинары-аматоры должны включить кулинарную логику на максимум, ведь им нужно объединить несочетаемое для создания настоящих шедевров. В первом конкурсе повара будут использовать лед и пламя, чтобы удивить звездных шефов. Второе испытание проверит сильнейших поваров на объективное отношение к себе и своему окружению. А битва черных станет экспресс-проверкой мастерства аутсайдеров, которая будет очень ограничена по времени. Кому из недооцененных кулинаров удастся удивить как судей, так и коллег по кухне? А кто из сильных поваров неожиданно окажется на битве черных? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 14 выпуск от 29.11.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025

