Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Боротьба протилежностей починається просто зараз! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск від 29.11.2025 на сайті СТБ.

У 14 випуску шоу Мастер Шеф кулінари-аматори мають включити кулінарну логіку на максимум, адже їм необхідно поєднати непоєднуване заради створення справжніх шедеврів. У першому конкурсі кухарі використовуватимуть лід і полум’я, щоб здивувати зіркових шефів. Друге випробування перевірить найсильніших кухарів на об’єктивне ставлення до себе і свого оточення. А битва чорних стане експрес-перевіркою майстерності аутсайдерів, яка буде дуже обмежена в часі. Кому з недооцінених кулінарів вдасться здивувати як суддів, так і колег по кухні? А хто із сильних кухарів несподівано опиниться на битві чорних? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск від 29.11.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025