Проекты
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Все проекты
ua
МастерШеф

Шакшука от участника «МастерШеф»-16 Юрия Котляра: рецепт вкусного завтрака

04.02.2026

Эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Деруни з лисичками та жовтком су-від
МастерШеф

Деруны с лисичками и желтком су-вид: рецепт от участников «МастерШеф»-16

 Рецепт пасти Карбонара
МастерШеф

Паста Карбонара: рецепт итальянской классики от участницы «МастерШеф»-16 Натальи Кривич

 Десерт Три молока з солоною карамеллю: рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16 Дарії Фатєєвої
МастерШеф

Десерт Три молока с соленой карамелью: рецепт от суперфиналистки «МастерШеф»-16 Дарьи Фатеевой

 лосось гравлакс
МастерШеф

Лосось гравлакс: быстрый рецепт от суперфиналистки «МастерШеф»-16

 Меренговий торт
МастерШеф

Меренговый торт: идеальный рецепт на праздничный стол от победителя «МастерШеф»-16

 Мімоза рецепт
МастерШеф

Салат Мимоза без майонеза: пошаговый рецепт от участницы «МастерШеф»-16
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить