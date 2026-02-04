Шакшука від учасника «МастерШеф»-16 Юрія Котляра: рецепт смачного сніданку

Шакшука — це страва, яка ідеально підходить для неспішного сніданку або ситного бранчу. Ароматні томати, обсмажені овочі, пряні спеції та яйця з ніжним жовтком — поєднання, яке давно підкорило кухні у всьому світі. У 16 сезоні «МастерШеф» свою версію цієї популярної страви приготував учасник Юрій Котляр. Простий склад інгредієнтів, зрозумілий процес приготування та яскравий смак — саме такою має бути ідеальна шакшука.

Як приготувати шакшуку за рецептом учасника «МастерШеф»-16

Для приготування смачної шакшуки вам знадобиться:

Оливкова олія — 2 ст. ложки.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2–3 зубчики.

Болгарський перець — 1 шт. (червоний або жовтий).

Помідори свіжі — 4–5 шт. або помідори у власному соку — 1 банка.

Яйця — 5–6 шт.

Паприка — 1 ч. ложка.

Кумин (зіра) — ½ ч. ложки.

Перець чилі — на ваш смак.

Сіль і чорний перець — на ваш смак.

Свіжа зелень (кінза, петрушка або кріп) — для подачі.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з оливковою олією. Додайте подрібнений часник і злегка прогрійте його до появи аромату. Додайте нарізану цибулю та обсмажуйте до м’якості. Після цього всипте болгарський перець і готуйте ще близько 5 хвилин.

Викладіть нарізані свіжі помідори або консервовані томати у власному соку. За бажанням можна додати 1 столову ложку томатної пасти для більш насиченого смаку. Посоліть і поперчіть. Тушкуйте соус 10-15 хвилин, доки він не загусне.

Додайте паприку, кумин, перець чилі та, за бажанням, сушений часник. Добре перемішайте й прогрійте кілька хвилин, щоб спеції повністю розкрили свій аромат.

Зробіть у томатному соусі невеликі заглиблення та обережно вбийте в них яйця. Накрийте сковорідку кришкою й готуйте 5-7 хвилин, доки білок схопиться, а жовток залишиться рідким. Альтернатива: можна запекти шакшуку в духовці 10-15 хвилин при температурі 180°C.

Готову шакшуку посипте свіжою зеленню та подавайте гарячою.

Корисна порада: Шакшука найкраще смакує з хрустким хлібом або лавашем — саме ними зручно вмочати ароматний томатний соус із жовтком.

Готувати як на «МастерШеф» — це не про складні інгредієнти, а про любов до смаку та сміливість експериментувати. Спробуйте шакшуку за рецептом Юрія Котляра — і, можливо, вона стане вашим улюбленим сніданком.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ