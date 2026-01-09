Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф

Лосось гравлакс: быстрый рецепт от суперфиналистки «МастерШеф»-16

09.01.2026

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Меренговий торт
МастерШеф

Меренговый торт: идеальный рецепт на праздничный стол от победителя «МастерШеф»-16

 Мімоза рецепт
МастерШеф

Салат Мимоза без майонеза: пошаговый рецепт от участницы «МастерШеф»-16

 Рецепт тортилья-конуси
МастерШеф

Хрустящие тортилья-конусы с ароматной начинкой: рецепт на праздничный стол от участницы «МастерШеф»-16

 Щедра кутя
МастерШеф

Щедрая кутья на Маланку: как приготовить главное обрядовое блюдо

 Лосось гравлакс: как приготовить в домашних условиях
МастерШеф

«МастерШеф» возвращается: 17-й сезон — новые вызовы, новые герои и еще больше кулинарных эмоций

 МастерШеф 16 сезон 18 випуск - ФІНАЛ
МастерШеф

Кто выиграл «МастерШеф» 16 сезон: имя победителя проекта
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить