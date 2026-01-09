Лосось гравлакс: як приготувати в домашніх умовах

Проєкти
МастерШеф

Лосось гравлакс: швидкий рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16

09.01.2026

Домашній лосось гравлакс — це той самий випадок, коли мінімум зусиль дає максимальний вау-ефект. Ніжна текстура, яскравий колір і насичений смак роблять цю рибу ідеальною для святкового столу або витонченого сніданку. Суперфіналістка «МастерШеф»-16 Дарʼя Фатєєва ділиться простим рецептом, який легко повторити вдома — і він точно перевершить магазинні аналоги.

лосось гравлакс

Лосось гравлакс: ідеальний рецепт

Щоб приготувати лосось гравлакс в домашніх умовах, вам знадобиться:

  • лосось або форель — 400 г
  • сіль — 4 ст. л.
  • чорний перець — 1 ч. л.
  • цедра лимона — з 1 лимона
  • кріп — 30 г
  • буряк — 250 г
  • хрін — 50 г (за бажанням)

Спосіб приготування:

Рибу ретельно очистіть від кісток і обсушіть паперовим рушником. Змішайте сіль, перець і лимонну цедру. Натріть цією сумішшю філе з усіх боків.

Перекладіть рибу у форму або контейнер. Щільно вкрийте подрібненим кропом, а зверху — натертим на великій тертці буряком. Накрийте контейнер і відправте в холодильник на 24 години. Протягом цього часу 2-3 рази перевертайте рибу, щоб вона рівномірно просочилася маринадом.

Подача: наріжте лосось тонкими скибками та подавайте з крем-сиром, каперсами, свіжою цедрою лимона і хлібцями або тостами.

Цей лосось гравлакс стане справжньою окрасою столу та легко впишеcя як у святкове меню, так і в повсякденні гастрономічні ритуали. Простий рецепт від Дарʼї Фатєєвої доводить: щоб приготувати ресторанну страву, не потрібні складні техніки — достатньо якісних інгредієнтів і трішки часу.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

