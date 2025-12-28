Проекты
МастерШеф

«МастерШеф» возвращается: 17-й сезон — новые вызовы, новые герои и еще больше кулинарных эмоций

28.12.2025

Кулинарная легенда СТБ снова собирает страну у экранов. 17-й сезон «МастерШеф» — это новый уровень напряжения, ещё более сложные испытания и участники, готовые рискнуть всем ради мечты.На кухне сойдутся амбиции, талант и характер, а судьи не оставят шансов на компромиссы. Кто сможет выдержать давление, удивить вкусом и доказать, что именно он достоин звания лучшего кулинара страны — узнавайте уже совсем скоро на СТБ.

Video: «МастерШеф» возвращается: 17-й сезон — новые вызовы, новые герои и еще больше кулинарных эмоций


Премьера – МастерШеф 17 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски МастерШеф 17 сезон

