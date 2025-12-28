«МастерШеф» повертається: 17-й сезон — нові виклики, нові герої та ще більше кулінарних емоцій

Кулінарна легенда СТБ знову збирає країну біля екранів. 17-й сезон «МастерШеф» — це новий рівень напруги, ще складніші випробування та учасники, які готові ризикувати всім заради мрії. На кухні зійдуться амбіції, талант і характер, а судді не залишать шансів на компроміси. Хто зможе витримати тиск, здивувати смаком і довести, що саме він гідний звання найкращого кулінара країни — дізнавайтеся вже зовсім скоро на СТБ.