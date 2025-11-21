МастерШеф 17 сезон: команда проекта начала съемки нового сезона

Команда «МастерШеф» начала съемки 17-го сезона: что известно о новом сезоне
21.11.2025
Кто покинул МастерШеф-16 в 13 выпуске от 15 ноября и как прошла неделя
Кто покинул МастерШеф 16 в 12 выпуске от 08.11.2025: чем удивили участники в новых испытаниях
Кто покинул «МастерШеф-16» 16 в 11 выпуске от 01.11.2025: испытанием на смекалку, выдержку и фантазию
Кто покинул МастерШеф 16 в 10 выпуске от 25.10.2025: неожиданное решение судей
Экватор сезона: как прошел 9 выпуск МастерШеф-16 и кто покинул проект
Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?