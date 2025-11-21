Проєкти
МастерШеф

Команда «МастерШеф» розпочала зйомки 17-го сезону: що відомо про новий сезон

21.11.2025

На телеканалі СТБ стартували зйомки нового, 17 сезону легендарного кулінарного реаліті «МастерШеф». Попереду — ще більше кулінарних відкриттів, емоцій і неймовірних історій учасників, які мріють довести, що готувати — це справжнє мистецтво.

МастерШеф 17 сезон

МастерШеф 17 сезон: зйомки розпочато

Перший знімальний день — завжди особливий. У павільйонах знову запахло прянощами, запрацювали плити, а команда «МастерШеф» повернулася до своєї улюбленої справи — створювати проєкт, який вже понад десять років надихає українців.

МастерШеф 17 сезон

МастерШеф 17 сезон

В кадрі глядачі бачать завжди натхненних аматорів, які прийшли на проєкт довести, що вони варті звання Найкращого кулінара України. Проте за лаштунками стоїть велика команда — режисери, оператори, продюсери, редактори, звукорежисери. Саме вони роблять «МастерШеф» таким, яким його люблять мільйони глядачів.

До речі, серед членів команди є ті, хто працює на «МастерШеф» з першого сезону — від самого початку кулінарної історії на українському телебаченні!

МастерШеф 17 сезон: команда проєкту розпочала зйомки нового сезону

А оцінюватимуть майстерність аматорів в 17 сезоні незмінні судді проєкту Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

МастерШеф 17 сезон

Слідкуйте за новинами на STB.UA, адже вже зовсім скоро стане відомо, яким буде «МастерШеф-17», хто боротиметься за звання найкращого кулінара країни та які виклики приготували судді у новому сезоні.

