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МастерШеф

Новый сезон Мастер Шеф – смотрите скоро на СТБ!

26.06.2025

Легендарное шоу Мастер Шеф возвращается с новым сезоном, чтобы осуществить мечты людей, которые всем сердцем любят кулинарию! Вновь на культовой кухне Мастер Шеф 16 сезон трое звездных шефов испытают мастерство участников, мечтающих присоединиться к плеяде самых известных кулинаров Украины. Они готовы пройти новые испытания и конкурсы из золотой коллекции Мастер Шеф, чтобы стать самыми лучшими. Кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон – скоро на СТБ!

Video: Новый сезон Мастер Шеф – смотрите скоро на СТБ!


Легендарное шоу Мастер Шеф возвращается с новым сезоном. Вновь на культовой кухне Мастер Шеф 16 сезон трое звездных шефов испытают мастерство участников

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