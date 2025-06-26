Новый сезон Мастер Шеф – смотрите скоро на СТБ!

Легендарное шоу Мастер Шеф возвращается с новым сезоном, чтобы осуществить мечты людей, которые всем сердцем любят кулинарию! Вновь на культовой кухне Мастер Шеф 16 сезон трое звездных шефов испытают мастерство участников, мечтающих присоединиться к плеяде самых известных кулинаров Украины. Они готовы пройти новые испытания и конкурсы из золотой коллекции Мастер Шеф, чтобы стать самыми лучшими. Кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон – скоро на СТБ!