Новий сезон Мастер Шеф – дивіться скоро на СТБ!

Легендарне шоу Мастер Шеф повертається з новим сезоном, щоб здійснити мрії людей, які всім серцем люблять кулінарію! Вкотре на культовій кухні Мастер Шеф 16 сезон троє зіркових шефів випробують майстерність учасників, які мріють доєднатися до плеяди найвідоміших кулінарів України. Вони готові пройти нові випробування й конкурси із золотої колекції Мастер Шеф, щоб стати найкращими. Кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон – скоро на СТБ!