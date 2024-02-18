Участники МастерШеф 13 сезон: биография участников

Кто стал участниками 13 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки

«МастерШеф» стал настоящей мечтой каждого зрителя, от которой больше невозможно отказываться. Сегодня, 17 февраля, вышел 2 выпуск кулинарного шоу, в котором определилась двадцатка кулинаров-аматоров. Кто стал участниками 13 сезона «МастерШеф» – читайте в нашем материале.

Екатерина Мазуренко

Возраст: 31 год

Город: Киев

Работает маркетологом в семейном бизнесе, продает товары для рыбалки. Также ведет свой блог на ютубе, где рассказывает о рыбалке. Говорит, что рыбалка – это не просто хобби, это искусство.

Есть личные рекорды: щука на 13 кг, не хватило 100 гр до рекорда Украины; карп на 18 кг.

Владислав Кецмур

Возраст: 22 года

Город: Долина, Ивано-Франковская область

В начале полномасштабной войны, после того как увидел фотографии из Бучи, Ирпеня, решил вернуться из Германии в Украину. Попал в 80 штурмовую бригаду. Участвовал в освобождении Херсона, затем отправили служить на Луганщину. Уволился по состоянию здоровья, из-за проблемы с сердцем. Кроме боевых задач готовил в армии. Даже запекал кабана, которого подстрелили; запекал мясо в земле по 8 часов.

Маргарита Крутько

Возраст: 20 лет

Город: Хорол, Полтавская обл.

Заканчивает 4 курс НУБИП. «МастерШеф» для Маргариты – это способ проявить себя и свои кулинарные навыки.

«Я уникальна, возможно немного поджимает корона, но это правда».

Андрей Малый

Возраст: 19 лет

Город: Кропивницкий

Андрей учится на учителя математики, но хочет быть поваром. Волонтер с 14 лет, уехал впервые в Донецкую область, чтобы помогать детям эмоционально разряжаться от войны. После начала полномасштабного вторжения ездил на восстановление молодежного центра в Гайсине, помогал ВПЛ находить жилье.

Олеся Ларион

Возраст: 36 лет

Город: Киев

Инструктор по вождению, кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту. На первом месте у нее муж, дети (воспитывают двух сыновей и одну дочь), спорт и кухня. Сама родом из Донецкой области. Год назад перешла на украинский язык, а когда недавно нужно было заговорить на работе на русском, то не смогла.

Александр Вакка

Возраст: 36 лет

Город: Ирпень

Предприниматель, занимающийся кафе уже 7 лет, имеет 3 кафе в Ирпене. У него был частный пентхаус в Стоянке, но рашисты уничтожили дом. Единственное, что сохранилось, – это глиняные тарелки.

Женат, дочь родилась 25 февраля 2022 года. 24 февраля открыл кофейню в Ирпене, где продолжал работать и кормить людей.

Галина Мартынюк

Возраст: 61 год

Город: Косов, Ивано-Франковская область

Галина преподавательница истории в Косовском художественном колледже. Сын хочет открыть кафе, чтобы там были блюда галицкой кухни, но сама Галина хочет набраться опыта.

Галина активная, весь день расписан: работа в колледже, волонтерство, ведет Тик-Ток, а также любит вязать куклы.

Вдова, дети живут далеко, понимает, что сама должна заботиться о себе, поэтому столько энергии.

Александра Чувакина

Возраст: 32 года

Город: Измаил, Одесская область

Саша нутрициолог, имеет свою торговую марку, которая разрабатывает и доставляет правильное питание. Также открыла свой магазин напитков и фабрикатов без глютена. Начала этим заниматься на седьмом месяце беременности. Потом пошла учиться на пищевые технологии, чтобы делать правильные технологические карты.

Богдан Лупийчук

Возраст: 23 года

Город: Хмельницкий

Богдан работает в IT. До этого переработал во всех кондитерских Хмельницкого. Сейчас делает торты под заказ и демонстрирует свои работы в Instagram.

«МастерШеф» – мечта со школы. Хочет доказать родителям, что они не правы в своем мнении о кулинарии. Конкуренции и других участников не боится.

Тарас Кузьмин

Возраст: 30 лет

Город: Червоноград, Львовская область

Работает в IT компании, разрабатывающей БПЛА. Часто, когда готовит, режет себе пальцы. Не обошлось без этого и на кастинге «МастерШеф».

Любовь Канивец

Возраст: 24 года

пгт: Кириковка, Сумская обл.

(Сейчас проживает в Киеве)

Работала заместителем директора в маркетинговой компании, уволилась, потому что начала искать себя и нашла в кулинарии.

Ольга Кролик

Возраст: 29 лет

Город: Запорожье

Ольга участвовала в 12 сезоне, но не дошла до 20. Сейчас мотивирована и не видит препятствий. Работает в семейном бизнесе вместе с семьей мужа. Готовит с 17 лет. Самая магистр английского языка и литературы.

Дмитрий Чикало

Возраст: 29 лет

пгт: Ямполь, Киевская обл.

Дмитрий снимает юмористические видео на тему взаимодействия женщин и мужчин, разбавляет все это рецептами блюд. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом, а когда нет повара, может его легко заменить.

Алена Московченко

Возраст: 34 года

Город: Одесса

Домохозяйка, имеет 2 детей. Муж на фронте, доброволец. До войны имела свой бизнес доставки полуфабрикатов. Для Алены это уже 5 кастинг на проекте.

Виталий Наливайко

Возраст: 28 лет

Село: Велика Глуша, Волынская область

Виталий занимается сельскохозяйственной деятельностью, вместе с родителями высаживают свои огороды. Убежден, что в Киеве сможет показать свои кулинарные таланты и даже найти девушку.

Алина Бурык

Возраст: 24 года

Город: Винница

Алина шесть раз пыталась попасть на проект. Имеет 104 цели на листе, которые выполняет и дополняет новыми. А проект – цель номер один в списке. Купила книгу от Владимира и Оли, поэтому готовит все 100 блюд за 100 дней.

По образованию юрист, но во время учебы начала заниматься домашней кондитеркой. Сейчас работает юристом в автошколе и параллельно – кондитером. С мамой открыли свое кафе в автошколе.

Антон Толмачев

Возраст: 31 год

Город: Киев

Руководитель общественной организации «Думай наперед», помогающей военным. Однажды купил для воинской части микроволновки, мультиварки, чтобы там самостоятельно готовить.

Артем Горбенко

Возраст: 23 года

Город: Лиман, Донецкая область

С 2017 года Артем проживает в Киеве, учится в КНУКиИ на гостинично-ресторанное дело. Работает SMM-менеджером, ведет ТикТок. 5 раз подавал заявку на проект, ведь его мечта и большое желание с самого детства – участие в «МастерШефе».

Ирина Прудникова

Возраст: 37 лет

Город: Винница (родом из Харьковской обл, пгт Старый Салтов)

Ирина уже полтора года как в Виннице ВПЛ. В Харьковской области было два бизнеса — продуктовый магазин и магазин строительства. Но все уничтожили россияне.

Вела свой успешный блог, показывала как разобрать свиную тушу, за день могла изрубить 5 туш. Также выкладывала в своем блоге блюда из свинины.

Геворг Берчян

Возраст: 32 года

Город: Ирпень

Геворг армянин. Однажды приготовил хинкали в грузинском ресторане, когда работал там на баре. Хинкали получились вкуснее, чем он пробовал в заведениях. Потом хачапури и другие блюда… Теперь хочет усовершенствоваться, поэтому идет на проект.