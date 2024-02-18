Участники МастерШеф 13 сезон: биография участников

Кто стал участниками 13 сезона «МастерШеф»: биография двадцатки
«МастерШеф» стал настоящей мечтой каждого зрителя, от которой больше невозможно отказываться. Сегодня, 17 февраля, вышел 2 выпуск кулинарного шоу, в котором определилась двадцатка кулинаров-аматоров. Кто стал участниками 13 сезона «МастерШеф» – читайте в нашем материале.
Екатерина Мазуренко
Возраст: 31 год
Город: Киев
Работает маркетологом в семейном бизнесе, продает товары для рыбалки. Также ведет свой блог на ютубе, где рассказывает о рыбалке. Говорит, что рыбалка – это не просто хобби, это искусство.
Есть личные рекорды: щука на 13 кг, не хватило 100 гр до рекорда Украины; карп на 18 кг.
Владислав Кецмур
Возраст: 22 года
Город: Долина, Ивано-Франковская область
В начале полномасштабной войны, после того как увидел фотографии из Бучи, Ирпеня, решил вернуться из Германии в Украину. Попал в 80 штурмовую бригаду. Участвовал в освобождении Херсона, затем отправили служить на Луганщину. Уволился по состоянию здоровья, из-за проблемы с сердцем. Кроме боевых задач готовил в армии. Даже запекал кабана, которого подстрелили; запекал мясо в земле по 8 часов.
Маргарита Крутько
Возраст: 20 лет
Город: Хорол, Полтавская обл.
Заканчивает 4 курс НУБИП. «МастерШеф» для Маргариты – это способ проявить себя и свои кулинарные навыки.
«Я уникальна, возможно немного поджимает корона, но это правда».
Андрей Малый
Возраст: 19 лет
Город: Кропивницкий
Андрей учится на учителя математики, но хочет быть поваром. Волонтер с 14 лет, уехал впервые в Донецкую область, чтобы помогать детям эмоционально разряжаться от войны. После начала полномасштабного вторжения ездил на восстановление молодежного центра в Гайсине, помогал ВПЛ находить жилье.
Олеся Ларион
Возраст: 36 лет
Город: Киев
Инструктор по вождению, кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту. На первом месте у нее муж, дети (воспитывают двух сыновей и одну дочь), спорт и кухня. Сама родом из Донецкой области. Год назад перешла на украинский язык, а когда недавно нужно было заговорить на работе на русском, то не смогла.
Александр Вакка
Возраст: 36 лет
Город: Ирпень
Предприниматель, занимающийся кафе уже 7 лет, имеет 3 кафе в Ирпене. У него был частный пентхаус в Стоянке, но рашисты уничтожили дом. Единственное, что сохранилось, – это глиняные тарелки.
Женат, дочь родилась 25 февраля 2022 года. 24 февраля открыл кофейню в Ирпене, где продолжал работать и кормить людей.
Галина Мартынюк
Возраст: 61 год
Город: Косов, Ивано-Франковская область
Галина преподавательница истории в Косовском художественном колледже. Сын хочет открыть кафе, чтобы там были блюда галицкой кухни, но сама Галина хочет набраться опыта.
Галина активная, весь день расписан: работа в колледже, волонтерство, ведет Тик-Ток, а также любит вязать куклы.
Вдова, дети живут далеко, понимает, что сама должна заботиться о себе, поэтому столько энергии.
Александра Чувакина
Возраст: 32 года
Город: Измаил, Одесская область
Саша нутрициолог, имеет свою торговую марку, которая разрабатывает и доставляет правильное питание. Также открыла свой магазин напитков и фабрикатов без глютена. Начала этим заниматься на седьмом месяце беременности. Потом пошла учиться на пищевые технологии, чтобы делать правильные технологические карты.
Богдан Лупийчук
Возраст: 23 года
Город: Хмельницкий
Богдан работает в IT. До этого переработал во всех кондитерских Хмельницкого. Сейчас делает торты под заказ и демонстрирует свои работы в Instagram.
«МастерШеф» – мечта со школы. Хочет доказать родителям, что они не правы в своем мнении о кулинарии. Конкуренции и других участников не боится.
Тарас Кузьмин
Возраст: 30 лет
Город: Червоноград, Львовская область
Работает в IT компании, разрабатывающей БПЛА. Часто, когда готовит, режет себе пальцы. Не обошлось без этого и на кастинге «МастерШеф».
Любовь Канивец
Возраст: 24 года
пгт: Кириковка, Сумская обл.
(Сейчас проживает в Киеве)
Работала заместителем директора в маркетинговой компании, уволилась, потому что начала искать себя и нашла в кулинарии.
Ольга Кролик
Возраст: 29 лет
Город: Запорожье
Ольга участвовала в 12 сезоне, но не дошла до 20. Сейчас мотивирована и не видит препятствий. Работает в семейном бизнесе вместе с семьей мужа. Готовит с 17 лет. Самая магистр английского языка и литературы.
Дмитрий Чикало
Возраст: 29 лет
пгт: Ямполь, Киевская обл.
Дмитрий снимает юмористические видео на тему взаимодействия женщин и мужчин, разбавляет все это рецептами блюд. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом, а когда нет повара, может его легко заменить.
Алена Московченко
Возраст: 34 года
Город: Одесса
Домохозяйка, имеет 2 детей. Муж на фронте, доброволец. До войны имела свой бизнес доставки полуфабрикатов. Для Алены это уже 5 кастинг на проекте.
Виталий Наливайко
Возраст: 28 лет
Село: Велика Глуша, Волынская область
Виталий занимается сельскохозяйственной деятельностью, вместе с родителями высаживают свои огороды. Убежден, что в Киеве сможет показать свои кулинарные таланты и даже найти девушку.
Алина Бурык
Возраст: 24 года
Город: Винница
Алина шесть раз пыталась попасть на проект. Имеет 104 цели на листе, которые выполняет и дополняет новыми. А проект – цель номер один в списке. Купила книгу от Владимира и Оли, поэтому готовит все 100 блюд за 100 дней.
По образованию юрист, но во время учебы начала заниматься домашней кондитеркой. Сейчас работает юристом в автошколе и параллельно – кондитером. С мамой открыли свое кафе в автошколе.
Антон Толмачев
Возраст: 31 год
Город: Киев
Руководитель общественной организации «Думай наперед», помогающей военным. Однажды купил для воинской части микроволновки, мультиварки, чтобы там самостоятельно готовить.
Артем Горбенко
Возраст: 23 года
Город: Лиман, Донецкая область
С 2017 года Артем проживает в Киеве, учится в КНУКиИ на гостинично-ресторанное дело. Работает SMM-менеджером, ведет ТикТок. 5 раз подавал заявку на проект, ведь его мечта и большое желание с самого детства – участие в «МастерШефе».
Ирина Прудникова
Возраст: 37 лет
Город: Винница (родом из Харьковской обл, пгт Старый Салтов)
Ирина уже полтора года как в Виннице ВПЛ. В Харьковской области было два бизнеса — продуктовый магазин и магазин строительства. Но все уничтожили россияне.
Вела свой успешный блог, показывала как разобрать свиную тушу, за день могла изрубить 5 туш. Также выкладывала в своем блоге блюда из свинины.
Геворг Берчян
Возраст: 32 года
Город: Ирпень
Геворг армянин. Однажды приготовил хинкали в грузинском ресторане, когда работал там на баре. Хинкали получились вкуснее, чем он пробовал в заведениях. Потом хачапури и другие блюда… Теперь хочет усовершенствоваться, поэтому идет на проект.