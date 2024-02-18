Учасники МастерШеф 13 сезон: біографія учасників

Хто став учасниками 13 сезону «МастерШеф»: біографія двадцятки

«МастерШеф» став справжньою мрією кожного глядача, від якої більше неможливо відмовитись. Сьогодні, 17 лютого, вийшов 2 випуск кулінарного шоу, в якому визначилася двадцятка кулінарів-аматорів. Хто став учасниками 13 сезону «МастерШеф» – читайте у нашому матеріалі.

Катерина Мазуренко

Вік: 31 рік

Місто: Київ

Працює маркетологом в сімейному бізнесі, продає товари для риболовлі. Також веде свій блог на ютубі, де розповідає про риболовлю. Каже, що риболовля — це не просто хобі, це мистецтво.

Має особисті рекорди: щука на 13 кг, не вистачило 100 гр до рекорду України; короп на 18 кг.

Владислав Кецмур

Вік: 22 роки

Місто: Долина, Івано-Франківська обл.

На початку повномасштабної війни, після того, як побачив світлини з Бучі, Ірпеня, вирішив повернутися з Німеччини в Україну. Потрапив до 80 штурмової бригади. Брав участь у звільненні Херсонщини, потім відправили служити на Луганщину. Звільнився за станом здоров’я, через проблему з серцем. Окрім бойових завдань, готував в армії. Навіть запікав кабана, якого вполювали з побратимами; запікав м’ясо в землі по 8 годин.

Маргарита Крутько

Вік: 20 років

Місто: Хорол, Полтавська обл.

Закінчує 4 курс НУБІП. «МастерШеф» для Маргарити — це спосіб проявити себе та свої кулінарні навички.

«Я унікальна, можливо трішки піджимає корона, але це правда».

Андрій Малий

Вік: 19 років

Місто: Кропивницький

Андрій навчається на вчителя математики, але хоче бути кухарем. Волонтер з 14 років, поїхав вперше в Донецьку область, щоб допомагати дітям емоційно розряджатися від війни. Після початку повномасштабного вторгнення їздив на відбудову молодіжного центру у Гайсині, допомагав ВПО знаходити житло.

Олеся Ларіон

Вік: 36 років

Місто: Київ

Інструктор з водіння, кандидат у майстри спорту з автомобільного спорту. На першому місці в неї чоловік, діти (має двох синів і одну доньку), спорт і кухня. Сама родом з Донецької області. Рік тому перейшла на українську мову, а коли нещодавно потрібно було говорити на роботі російською, та не змогла.

Олександр Вакка

Вік: 36 років

Місто: Ірпінь

Підприємець, займається кав’ярнями вже 7 років, має 3 кав’ярні в Ірпені. Мав приватний пентхаус у Стоянці, але рашисти знищили будинок. Єдине, що збереглося, – це глиняні тарілки.

Одружений, донька народилась 25 лютого 2022 року. 24 лютого відкрив кав’ярню в Ірпені, де продовжував працювати та годувати людей.

Галина Мартинюк

Вік: 61 рік

Місто: Косів, Івано-Франківська область

Галина викладачка історії в Косівському художньому коледжі. Син хоче для неї відкрити кафе, щоб там були страви галицької кухні, але сама Галина хоче набратися досвіду.

Галина активна, весь день розписаний: робота в коледжі, волонтерство, веде ТікТок, а також любить в’язати ляльки.

Вдова, діти живуть далеко, розуміє, що сама має про себе піклуватися, тому стільки енергії.

Олександра Чувакіна

Вік: 32 роки

Місто: Ізмаїл, Одеська область

Саша нутриціолог, має свою торгову марку, яка розробляє та доставляє правильне харчування. Також відкрила свій магазин напоїв та фабрикатів, які є без глютену. Почала цим займатись на 7 місяці вагітності. Згодом пішла навчатись на харчові технології, щоб робити правильні технологічні карти.

Богдан Лупійчук

Вік: 23 роки

Місто: Хмельницький

Богдан працює в IT. До цього перепрацював в усіх кондитерських Хмельницького. Зараз робить торти на замовлення і демонструє свої роботи в Instagram.

«МастерШеф» — мрія зі школи. Хоче довести батькам, що вони не праві щодо кулінарії. Конкуренцію та інших учасників не боїться.

Тарас Кузьмин

Вік: 30 років

Місто: Червоноград, Львівська область

Працює в IT компанії, яка розробляє БПЛА. Часто, коли готує, ріже собі пальці. Не обійшлося без цього і на кастингу «МастерШеф».

Любов Канівець

Вік: 24 роки

смт: Кириківка, Сумська обл.

(Зараз проживає в Києві)

Працювала заступником директора в маркетинговій компанії, звільнилась, бо почала шукати себе і знайшла в кулінарії.

Ольга Кролик

Вік: 29 років

Місто: Запоріжжя

Ольга брала участь у 12 сезоні, але не дійшла до 20. Зараз вмотивована і не бачить перешкод. Працює в сімейному бізнесі разом з родиною чоловіка. Готує з 17 років. Сама магістр англійської мови та літератури.

Дмитро Чикало

Вік: 29 років

смт. Гребінки, Київська обл.

Дмитро знімає гумористичні відео на тематику взаємодії жінок і чоловіків, розбавляє все це рецептами страв. Керуючий готельно-ресторанним комплексом, а коли немає кухаря, може його легко замінити.

Альона Московченко

Вік: 34 роки

Місто: Одеса

Домогосподарка, має 2 дітей. Чоловік на фронті, доброволець. До війни мала свій бізнес доставки напівфабрикатів. Для Альони це вже 5 кастинг на проєкті.

Віталій Наливайко

Вік: 28 років

Село: Велика Глуша, Волинська обл.

Віталій займається сільськогосподарською діяльністю, разом з батьками висаджують свої городи. Переконаний, що в Києві зможе показати свої кулінарні таланти, і навіть знайти дівчину.

Аліна Бурик

Вік: 24 роки

Місто: Вінниця

Аліна шість разів намагалася потрапити на проєкт. Має 104 цілей на листочку, які виконує і доповнює новими. А проєкт — ціль номер один у списку. Купила книгу від Володимира та Олі, тож готує всі 100 страв за 100 днів.

За освітою юрист, але під час навчання почала займатися домашньою кондитеркою. Зараз працює юристом в автошколі і паралельно — кондитером. З мамою відкрили свою кав’ярню в автошколі.

Антон Толмачов

Вік: 31 рік

Місто: Київ

Керівник громадської організації «Думай наперед», яка допомагає військовим. Одного разу накупив для військової частини мікрохвильовки, мультиварки, аби там самостійно готувати.

Артем Горбенко

Вік: 23 роки

Місто: Лиман, Донецька область

З 2017 року Артем проживає у Києві, навчається в КНУКіМ на готельно-ресторанну справу. Працює SMM-менеджером, веде ТікТок. 5 разів подавав заявку на проєкт, адже його мрія і велике бажання з самого дитинства — участь у «МастерШефі».

Ірина Пруднікова

Вік: 37 років

Місто: Вінниця (родом з Харківської обл, смт Старий Салтів)

Ірина вже півтора роки як у Вінниці ВПО. В Харківській області мала 2 бізнеси — продуктовий магазин та магазин будівництва. Але все знищили росіяни.

Вела свій успішний блог, показувала як розібрати свинячу тушу, за день могла порубати 5 туш. Також викладала у своєму блозі страви зі свинини.

Геворг Берчян

Вік: 32 роки

Місто: Ірпінь

Геворг вірменин. Одного разу приготував хінкалі у грузинському ресторані, коли працював там на барі. Хінкалі вийшли смачніше, ніж він їв у закладах. Потім хачапурі й інші страви… Тепер хоче вдосконалюватися, тому йде на проєкт.

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