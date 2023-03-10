МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 5 выпуск: анонс от 11.03.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: кулинарная аудиенция заставит участников объединиться в 5 выпуске

Уже в эту субботу, 11 марта, выйдет 5 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. Участникам придется составить настоящий вкусовой пазл, зная лишь разные этапы процессов. Более того, профессионалам необходимо будет учиться договариваться. А вот при каких условиях и по поводу чего? Узнайте в 5 выпуске в 19:00 на СТБ!

Пятая неделя начнется с тайной игры. Каждый получит только один этап или составную часть блюда для приготовления. А все остальное – его соперники. И уже после кулинарной аудиенции профессионалам придется объединиться, чтобы приготовить то, что определили им судьи. Неужели кому-то удастся победить исключительно благодаря кулинарной интуиции?

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Пора научить профессионалов быть не только поварами, но и рестораторами. Чтобы стать успешными бизнесменами, нужно уметь договариваться. Никто не любит выбрасывать деньги в помойку. Условия второго конкурса заставят участников использовать все остатки составляющих. Ведь отходы от блюд судьи взвесят… Неужели чье-то блюдо даже не попадет на дегустацию из-за большого веса отходов? А чье блюдо Владимир Ярославский даже не захочет пробовать?

А напоследок кулинарам придется воспроизвести взрывное блюдо «бавовна». Какие условия конкурса ждут соперников? Узнайте уже в субботу, 11 марта, в 19:00 на СТБ!

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