«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
30.01.2023
Орешки со сгущенкой – идеальное лакомство для сладкоежек. Этот десерт напоминает вкус детства. Пошаговый рецепт «Орешков со сгущенкой» от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- желток – 60 г (3 желтка)
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – по желанию
- растопленное сливочное масло – 200 г (82% и выше)
- сода – ⅓ ч. л.
- уксус или лимонный сок – 1 ч. л.
- соль – ⅓ ч. л.
- мука – 400 г
Приготовление:
- Перемешать желтки с сахаром и растопленным сливочным маслом (теплым).
- Добавить соду с уксусом, муку с солью.
- Замесить тесто, можно руками. Долго вымешивать не нужно. Достаточно, чтобы мука увлажнилась.
- Сформировать из теста шарики по 5 г (размером с миндальный орех) и выпекать в электроорешнице, буквально 2–3 минуты.
- Некрасивый край можно подпилить теркой.
- Ненужный край взбить вместе с вареной сгущенкой, для начинки.
Ингредиенты для начинки:
- вареное сгущенное молоко – 200 г
- сливочное масло – 80 г
- черный ром или ликер – 30 г (по желанию)
Приготовление:
- Взбить мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавить ром.
- Начинить орешки с помощью кондитерского мешка.
- Убрать в холодильник на ночь.
- Постараться за ночь не съесть все орешки.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – lizaglinskaya
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ