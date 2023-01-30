«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

Орешки со сгущенкой – идеальное лакомство для сладкоежек. Этот десерт напоминает вкус детства. Пошаговый рецепт «Орешков со сгущенкой» от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

желток – 60 г (3 желтка)

сахар – 100 г

ванильный сахар – по желанию

растопленное сливочное масло – 200 г (82% и выше)

сода – ⅓ ч. л.

уксус или лимонный сок – 1 ч. л.

соль – ⅓ ч. л.

мука – 400 г

Приготовление:

Перемешать желтки с сахаром и растопленным сливочным маслом (теплым). Добавить соду с уксусом, муку с солью. Замесить тесто, можно руками. Долго вымешивать не нужно. Достаточно, чтобы мука увлажнилась. Сформировать из теста шарики по 5 г (размером с миндальный орех) и выпекать в электроорешнице, буквально 2–3 минуты. Некрасивый край можно подпилить теркой. Ненужный край взбить вместе с вареной сгущенкой, для начинки.

Ингредиенты для начинки:

вареное сгущенное молоко – 200 г

сливочное масло – 80 г

черный ром или ликер – 30 г (по желанию)

Приготовление:

Взбить мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавить ром. Начинить орешки с помощью кондитерского мешка. Убрать в холодильник на ночь. Постараться за ночь не съесть все орешки.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ