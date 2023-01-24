Как приготовить чизкейк Нью-Йорк: рецепт пошагово от Татьяны Литвиновой

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Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт от Татьяны Литвиновой

24.01.2023

Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала, как готовить идеальный чизкейк «Нью-Йорк». Также Татьяна предложила оригинально украсить десерт свежей голубикой и кандурином — кондитерским золотом.  

чизкейк

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Ингредиенты:

  • крем чиз (или творог 9-15%) — 900 г
  • сахар — 200 г
  • яйца — 5 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • жирные сливки для взбивания — 100 мл
  • лимонная цедра — 1 ст. л.
  • ванилин — 1 пакетик
  • галетное печенье (по типу «Мария») — 280 г
  • сахар — 50 г
  • масло сливочное — 110 г

Ингредиенты для топпинга:

  • сметана — 240 мл
  • сахар — 3 ст. л.
  • ванилин — 1/2 пакетика

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Способ приготовление:

  1. В чаше блендера измельчите печенье, добавьте сахар и растопленное сливочное масло.
  2. Выложите полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Если у вас крем чиз, то соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более двух минут. Если творог — используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков.
  4. Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному. Перемешивайте не более 30 секунд. Затем добавьте отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соедините лопаткой до однородности.
  5. Достаньте нижний корж из холодильника и вылейте сырную массу сверху. Слегка постучите формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону.
  6. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, затем уменьшите температуру до 120 градусов и выпекайте еще 60-90 минут.
  7. Сметану, сахар и ваниль соедините и вылейте на приготовленный и горячий чизкейк. Поставьте в духовку еще на 15 минут.
  8. После того как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Так после остывания он не потрескается по краям, а сохранит идеальную форму сверху.
  9. Украсьте чизкейк свежей голубикой и присыпьте сахарной пудрой и кандурином (кондитерским золотом), а в нижний слой добавьте хрустящие шоколадные шарики из рисовой муки.

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