Булочки синнабон — простой рецепт со сливочным сыром

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МастерШеф

Сливочные синнабоны: рецепт от Максима Пустовита

16.01.2023

Синнабоны – нежные и воздушные булочки с корицей, покрытые сливочным кремом. Они очень калорийные, но за их вкус можно простить все. Рецептом сливочных синнабонов поделился участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Вершкові синабони: рецепт від Максима Пустовіта

Ингредиенты для теста на 12 булочек:⠀

  • мука 535 г
  • сухие дрожжи 10 г
  • яйца ⠀2  шт.
  • молоко⠀250 мл
  • сливочное масло⠀85 г
  • сахар⠀135 г
  • соль⠀5 г

Ингредиенты для начинки:

  • сахар 200 г
  • корица 2530 г
  • сливочное масло⠀90 г

Ингредиенты для крема:⠀

  • сливочный сыр (Филадельфия) 200 г
  • сливки 33% жирности⠀150 г
  • сахарная пудра⠀100 г
  • лимонный сок⠀1 ст. л.

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Приготовление:⠀

  1. В теплое молоко добавляем пару чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀
  2. Муку, соль и оставшийся сахар смешиваем в отдельной миске, в которой замесим тесто.
  3. Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
  4. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно немного добавить муки).
  5. Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу.
  6. Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей.
  7. Скручиваем рулет.
  8. Делим рулет на 12 кусочков.
  9. Кладем их на противень, в котором булочки должны будут постоять еще 30 минут.
  10. Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 градусов.
  11. Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема, отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀
  12. Достаем синнабоны и смазываем кремом.

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