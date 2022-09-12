Яблочная шарлотка: рецепт пошагово

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»
Побаловать себя вкусной домашней выпечкой ― просто. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― яблочную шарлотку ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!
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Ингредиенты для теста:
- Хлеб для сэндвичей ― +- 7 шт.
- Сливочное масло ― 150 г
Ингредиенты для начинки:⠀
- Яблоки Голден ― 6 шт.
- Сливочное масло ― 50 г
- Панировка ― 40 г
- Сахар ― 40 г
- Корица ― по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Абрикосовый джем ― 130 г
- Вишневый бренди ― 20 г
- Вода ― +- 20 г
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Способ приготовления:⠀
- Яблоки очистить и нарезать.
- Обжарить на медленном огне яблоки со сливочным маслом. Когда станут мягкие, добавить сахар и корицу.
- Срезать корки с хлеба и нарезать на полоски 3 см в ширину, высоту регулировать по высоте вашей формы. По размеру дна формы сделать из хлеба круг из 6 равных сегментов.
- Форму застелить пергаментом. В топленом сливочном масле обмакивать с одной стороны сначала сегменты дна, затем полоски и укладывать с нахлестом 1 см друг на друга.
- Яблокам дать остыть и смешать с сухарями.
- Джем, воду и бренди смешать и поставить на огонь.
- Выложить на хлеб слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрыть все яблоками, хорошенько трамбуя с горкой.
- Шарлотку накрыть фольгой и поставить в духовку на 40 мин. при 190 градусах.
- Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом.
Приятного аппетита!
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