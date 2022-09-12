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МастерШеф

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»

12.09.2022

Побаловать себя вкусной домашней выпечкой ― просто. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― яблочную шарлотку ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

Яблочная шарлотка: рецепт пошагово

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Ингредиенты для теста:

  • Хлеб для сэндвичей ― +- 7 шт.
  • Сливочное масло ― 150 г

Ингредиенты для начинки:

  • Яблоки Голден ― 6 шт.
  • Сливочное масло ― 50 г
  • Панировка ― 40 г
  • Сахар ― 40 г
  • Корица ― по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • Абрикосовый джем ― 130 г
  • Вишневый бренди ― 20 г
  • Вода ― +- 20 г

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Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить и нарезать.
  2. Обжарить на медленном огне яблоки со сливочным маслом. Когда станут мягкие, добавить сахар и корицу.
  3. Срезать корки с хлеба и нарезать на полоски 3 см в ширину, высоту регулировать по высоте вашей формы. По размеру дна формы сделать из хлеба круг  из 6 равных сегментов.
  4. Форму застелить пергаментом. В топленом сливочном масле обмакивать с одной стороны сначала сегменты дна, затем полоски и укладывать с нахлестом 1 см друг на друга.
  5. Яблокам дать остыть и смешать с сухарями.
  6. Джем, воду и бренди смешать и поставить на огонь.
  7. Выложить на хлеб слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрыть все яблоками, хорошенько трамбуя с горкой.
  8. Шарлотку накрыть фольгой и поставить в духовку на 40 мин. при 190 градусах.
  9. Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом.

Приятного аппетита!

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