Участники Мастер Шеф 2022: фото и информация о каждом участнике Битвы сезонов

«МастерШеф» 2022: участники «Битвы сезонов» в полном составе

По многочисленным просьбам украинцев телеканал СТБ возвращает в эфир главный кулинарный проект страны — «МастерШеф. Битва сезонов». За победу будут бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта. Читайте информацию о каждом участнике шоу «МастерШеф. Битва сезонов» прямо сейчас!

Александр Цвигун

Место жительства: Ирпень

Александр ― талантливый юный кулинар. В 19 лет он уехал набираться опыта в Польшу в лучшем ресторане города Щецина. Шеф ему доверял, и поэтому ближе к концу работы Саша уже был су-шефом и помогал обучать новеньких. Юный профессионал стал финалистом на «МастерШеф. Профессионалы»-2. Сейчас развивает украинскую гастрономию, и украинская кухня ― его основная любовь.

Екатерина Великая

Место жительства: Киев

Екатерина ― успешная, уверенная в себе женщина, ранее владела туристической фирмой. Она долго выбирала себе спутника жизни ― будущий муж добивался ее пять лет. Катя шутит, что вышла замуж ради фамилии, чтобы стать «Великой».

Чтобы попасть на 5 сезон «МастерШеф», Кате пришлось ставить ультиматум мужу. Она поставила Андрея перед фактом: или идет работать официанткой, или участвует в проекте. В итоге она стала суперфиналисткой «МастерШеф»-5.

Дмитрий Балита

Место жительства: Львов

Дмитрий родом с Прикарпатья. Закончив политехнический университет, решил не возвращаться в Калуш и нашел работу во Львове. Занимается фотостудией и проведением свадеб. Готовил всегда, это одно из его любимых дел. Когда остался сам во Львове, начал разбираться в кулинарии. Обожает готовить горячие блюда и выпечку. Хочет открыть доставку еды. Финалист шоу «МастерШеф»-10.

Александр Белодед

Место жительства: Харьков

Александр начал готовить ещё в детстве: нашел старенькую поварскую книгу и — вперед экспериментировать. Затем готовил для сокурсников в общежитии и для коллег по работе. Но поваром так и не стал, выбрал по настоянию родителей профессию бухгалтера.

Пробовал свои силы в первом сезоне «МастерШеф», но не прошел. Опускать руки не стал: сел за кулинарные книги, а по ночам подрабатывал на кухне одного из харьковских ресторанов разнорабочим. Для того чтобы наблюдать за работой настоящих поваров, Александр согласился чистить овощи и мыть посуду. Финалист второго сезона «МастерШеф».

Анжела Липская

Место жительства: Одесса

Анжела по специальности техник-механик по ремонту вагонов. Но нашла себя в путешествиях и за девять лет увидела 54 страны! Анжела ― вегетарианка, любит прогулки в лесу и единение с природой, космосом. Ей нравится шокировать людей своим возрастом, ведь у нее есть свой секрет молодости и красоты. Анжела утверждает, что часто видит блюда во сне — таким образом Вселенная посылает ей рецепты. Девиз по жизни — «Чудо придет». Суперфиналистка 8 сезона «МастерШеф».

Виктор Перехрест

Место жительства: Киев

Витя все детство был хулиганом. Мама сама воспитывала его с братом и работала дворником ради комнаты в общежитии, которую ей выделило государство. Витя ― старший сын, поэтому многие домашние обязанности легли на его плечи. Готовить он учился у мамы, а затем в училище. На 4 сезон проекта «МастерШеф» он пошел, чтобы изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему. После шоу работал в известных столичных ресторанах, а затем загорелся идеей улучшить питание детей и молодежи. Поэтому несколько сезонов был шеф-поваром в скаутском лагере. Является участником волонтерских инициатив. Увлекается спортом. Витя считает, что главное для кулинара ― умение соблюдать чистоту, а также обладать креативом и способностью выкручиваться из любых ситуаций.

Примером для Виктора в области кулинарии является Ольга Мартыновская.

Павел Серветник

Место жительства: поселок Камышаны, Херсонская область

Павел — победитель «МастерШеф. Профессионалы». Паша всю жизнь искал себя: занимался музыкой, спортом, искусством, по образованию — программист. В студенческие годы весил около 100 кг. Несколько лет назад у его семьи были не лучшие времена, и для Паши это стало переломным моментом в жизни. Он бросил пить, курить, похудел на 25 кг, стал работать в общепите и влюбился в кулинарию. Паша получал профессиональные знания, читая кулинарные книги. Отработав в нескольких херсонских ресторанах, спустя полтора года стал шеф-поваром. После участия в шоу оттачивал свое мастерство за границей, а также увлекся выпечкой хлеба.

Андрей Колесник

Место жительства: Харьков

Андрей ещё с детства увлекся кулинарией, помогал маме делать консервацию и варить борщи. Он очень веселый и позитивный парень. Любит рассказывать анекдоты. Участник шоу «МастерШеф»-3. После проекта значительно вырос в профессиональном плане. Увлекается азиатской кухней и выпечкой хлеба.

Владислав Мицкевич

Место жительства: Киев

Влад начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет он экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо ― котлета по-киевски. В «МастерШеф»-8 Влад дошел до финала. После проекта он начал работать бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. Затем Влад был участником «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Анастасия Кобыляцкая

Место жительства: Харьков

Настя ― победительница «МастерШеф. Кулинарный выпускной». После проекта училась на кондитера в школе Алена Дюкасса в Париже. Уже провела множество мастер-классов для детей и взрослых. Участвует в кулинарных конкурсах, соревнуется со взрослыми и не боится конкуренции. Участница «МастерШеф. Профессионалы»-2, работает шеф-кондитером.

Дмитрий Шевченко

Место жительства: Киев

Дима — повар-универсал. Мечтает стать самым сексуальным шеф-поваром в мире. Дима готовит уже более 10 лет в небольших кафе, обожает готовить сыну, считает его главным критиком. В юности читал рэп, до сих пор любит это занятие и мечтает в будущем совместить кулинарию и рэп-музыку. Каждое утро занимается спортом, стремится привести свое тело в идеальную форму. Ощущает себя тигром в человеческом теле. Дмитрий Шевченко больше известен зрителям «МастерШеф. Профессионалы» как Шева Димарик.

Наталка Петрик

Место жительства: Львов

Окончив школу, Наталья всерьез задумывалась о том, чтобы уйти в женский монастырь. Однако отец настоял на поступлении дочери в Львовский национальный университет, где она училась на юриста. В студенческом общежитии Наталья начала много готовить и экспериментировать с новыми блюдами. Кроме того, девушка увлекается автостопом, играет на гитаре и изучает иностранные языки. После участия в «МастерШеф»-6 она решила попробовать себя в моделинге и победила в шоу «Модель XL». Имеет домашнего любимца ― енота по имени Люцифер и все так же увлекается кулинарией.

Олег Ковальчук

Место жительства: Коростышев

Олег зарабатывал на жизнь тем, что выбивал портреты на могильных плитах. Но увлечение кулинарией кардинально изменило его жизнь. Начав усердно заниматься в спортзале и пересмотрев свой ежедневный рацион в пользу исключительно здоровой пищи, Олег похудел на 24 кг. Теперь он принимает участие в конкурсах бодибилдеров, ведет собственный спортивный блог и является мотиватором для многих людей. Олег любит придумывать на домашней кухне новые рецепты и разработал собственный бренд здоровой еды. Он не пьет, не курит, увлекается моржеванием, пишет стихи, а также делает все ради счастья любимой жены и детей. Финалист шоу «МастерШеф»-6.

Владислав Цымбалюк

Место жительства: Киев

На работу поваром Владислава вдохновила британская шеф, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он более 10 лет в общепите. Позже Владислав был вынужден сменить профессию и стал мясником. Но он всегда мечтал быть первоклассным поваром и поэтому пришёл на «МастерШеф. Профессионалы»-3. После того, как он дошёл до финала, Владу предложили стать шеф-поваром киевского ресторана.

Вадим Бжезинский

Место жительства: Каменское

Вадим Бжезинский — победитель 7 сезона «МастерШеф». Парень из простой семьи, его мама — швея, а папа, когда был жив, работал на заводе. Вадим с детства хотел стать поваром, но у него не было возможности учиться. Смотрел кулинарные блоги и готовил новые блюда для своей девушки. А затем победил в кулинарном шоу и прославился на всю страну как Пава.

Яна Балог

Место жительства: Киев

До победы в 10 сезоне шоу «МастерШеф» Яна жила в Ужгороде и училась на медика. Очень любит готовить, особенно кондитерские изделия. Боготворит Лизу Глинскую и считает ее своим примером. Все друзья Яны любят ее десерты, хвалят кулинарные способности.

Серафим Дерега

Место жительства: Белая Церковь

Серафим ― участник шоу «МастерШеф»-11. Его папа ― священник в православной церкви. Но Серафим не захотел идти по стопам отца, а выбрал кухню. Папа сперва не принял его выбор, но потом смирился. Сима понял, что кухня — это его страсть, и решил сосредоточиться на познании кулинарного искусства. Работает с десертами и мясом одинаково хорошо. В свободное время экспериментирует с прическами, тату и пирсингом.

Александр Кривец

Место жительства: Киев

Саша учится на режиссера в Киевском национальном университете культуры и искусств. Он пианист, но уже не хочет играть. Любит монтировать, снимать видео и готовить. Смотрел телешоу с Гордоном Рамзи и другими шеф-поварами. Считает себя харизматичным и любит командовать, хочет научиться управлять персоналом, как папа. Финалист шоу «МастерШеф»-11.

Ирина Раковчен

Место жительства: Киев

У Иры есть дочь, муж, и как руководитель двух кофеен она занималась администрированием, настраивала работу, вела бухгалтерию и следила за качеством выполненной работы. Кроме того, что очень любит готовить, Ирина — мастер спорта по бадминтону, многократная чемпионка Украины и множество раз выигрывала европейские соревнования. Финалистка шоу «МастерШеф»-10.

Руслан Лучков

Место жительства: Херсон

Руслан работает актером травести-шоу уже 11 лет. Его сценическое имя ― Лолита Амбер, что означает «янтарная» и сочетается с его образом. Руслан признается, что как только он переодевается, костюм и макияж сразу влияют на его характер, и из обычного херсонского парня он превращается в сексуальную и женственную Лолиту. Но актерская деятельность не приносит желаемых гонораров. Большую часть зарплаты тратит на камни, перья, ткань и другие атрибуты для своих образов. Поэтому Руслан дополнительно работает официантом. Работа в ресторане очень его привлекает, поэтому он мечтает стать поваром. Часто готовит дома и любит экспериментировать со вкусами. Суперфиналист 9 сезона «МастерШеф».

Больше по теме: Влад Мицкевич прокомментировал свое участие в «МастерШеф Битва сезонов»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ