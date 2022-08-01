Мастер Шеф. Битва сезонов ВОЗВРАЩАЕТСЯ! – с 20 авугста на СТБ

В эфир СТБ возвращается «МастерШеф. Битва сезонов»

По многочисленным просьбам украинцев телеканал СТБ возвращает в эфир главный кулинарный проект страны — «МастерШеф. Битва сезонов». Двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов снова сойдется в соревновании за кулинарное первенство. Оценивать их мастерство будут наши постоянные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Проект возвращается в эфир 20 августа в 19:00 и будет выходить с первого выпуска по субботам.

Среди участников будут: победитель седьмого сезона Пава, запомнившийся не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлыком»; победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник; финалистка пятого сезона Екатерина Великая; финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, технику и вкусы Александр Цвигун; Наталья Петрик и другие.

Напомним, премьера «МастерШеф. Битва сезонов» состоялась в эфире СТБ в конце января этого года и была остановлена ​​в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

Производство – творческая студия StarLight Production.

Директор творческой студии – Елизавета Гусева.

Креативный продюсер – Владимир Турич.

Руководитель проекта – Андрей Пышный.

Продюсер проекта – Дмитрий Товстоляк.

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Video: В эфир СТБ возвращается «МастерШеф. Битва сезонов» Смотреть онлайн Мастер Шеф. Битва сезонов с 20 августа на СТБ. Что ждет зрителей в новом сезоне МастерШеф. Битва сезонов и какие яркие участники в битве сезонов сразятся за победу в МастерШеф

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