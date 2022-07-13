Рулька в темном пиве: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Рулька в темном пиве: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

13.07.2022

Рулькой в гастрономии называют часть свиного окорока, из которой можно приготовить массу вкусных блюд. Своим рецептом рульки в темном пиве поделился победитель  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале. 

Рулька в темном пиве: рецепт

Ингредиенты:

  • рулька свиная 1,52 кг
  • чеснок 2 головки
  • лук репчатый 1 шт.
  • пиво темное 1 л
  • гвоздика 7 шт.
  • кардамон 5 шт.
  • бадьян 3 звездочки
  • лавровый лист  3 шт.
  • морковь 1 шт.
  • перец душистый 10 шт.
  • перец чили 1/2 шт.
  • тимьян 2 веточки
  • розмарин 1 веточка
  • имбирь молотый 1 ч. л.
  • соль, перец по вкусу

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Ингредиенты для глазури:

  • мед 2 ст. л.
  • соус терияки 3 ст. л.
  • карри 1 ч. л.
  • паприка копченая 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Берем чеснок и разделяем его на 4 части и кладем в сотейник. Засыпаем туда же соль и молотый имбирь и хорошенько перемешиваем.  Этой смесью с чесноком мы будем мариновать рульку.
  2. Делаем в рульке надрезы и в них помещаем чесночную смесь.
  3. Ставим кастрюлю на огонь, отправляем туда рульку и заливаем пивом. 
  4. Затем в очищенную луковицу мы вставляем звездочки гвоздики и обжариваем на огне. 
  5. К рульке в пиве мы отправляем морковь, бадьян, половинку перца чили, лавровый лист и приблизительно 10 шт. душистого перца. 
  6. Томим на огне около 2,5 часов. 
  7. После этого рульку обмазываем медом, поливаем глазурью и запекаем до готовности.
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Приятного аппетита!  

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