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МастерШеф

Мидии в сливочном соусе: рецепт от Паши Серветника

13.07.2022

Мидии – один из самых распространенных видов морских или речных моллюсков. Как приготовить мидии в сливочном соусе с чесноком? Простым рецептом приготовления мидий в сливочном соусе с базиликом, чесноком и белым вином, поделился победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Пошаговый рецепт читайте в материале. 

Мидии в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • мидии
  • фенхель
  • белое вино
  • сливки
  • чеснок
  • базилик
  • соль

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Приготовление:

  1. Обжариваем фенхель, добавляем белое вино и выпариваем. 
  2. Добавляем мидии, немного сливок, чеснок и соль. 
  3. После того, как сняли с огня, посыпаем рубленым базиликом.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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