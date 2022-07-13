Мидии в сливочном соусе: рецепт от Паши Серветника

Мидии – один из самых распространенных видов морских или речных моллюсков. Как приготовить мидии в сливочном соусе с чесноком? Простым рецептом приготовления мидий в сливочном соусе с базиликом, чесноком и белым вином, поделился победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

мидии

фенхель

белое вино

сливки

чеснок

базилик

соль

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Приготовление:

Обжариваем фенхель, добавляем белое вино и выпариваем. Добавляем мидии, немного сливок, чеснок и соль. После того, как сняли с огня, посыпаем рубленым базиликом.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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