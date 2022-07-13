Мидии в сливочном соусе: рецепт от Паши Серветника
Мидии – один из самых распространенных видов морских или речных моллюсков. Как приготовить мидии в сливочном соусе с чесноком? Простым рецептом приготовления мидий в сливочном соусе с базиликом, чесноком и белым вином, поделился победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- мидии
- фенхель
- белое вино
- сливки
- чеснок
- базилик
- соль
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Приготовление:
- Обжариваем фенхель, добавляем белое вино и выпариваем.
- Добавляем мидии, немного сливок, чеснок и соль.
- После того, как сняли с огня, посыпаем рубленым базиликом.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pashaservetnyk
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