Мідії у вершковому соусі: рецепт від Павла Серветника

Мідії – один із найпоширеніших видів морських та річкових молюсків. Як приготувати мідії у вершковому соусі з часником? Простим рецептом приготування мідій у вершковому соусі з базиліком, часником і білим вином, поділився переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

мідії

фенхель

біле вино

вершки

часник

базилік

сіль

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Приготування:

Обсмажуємо фенхель, додаємо біле вино і випаровуємо. Додаємо мідії, трохи вершків, часник і сіль. Після того, як зняли з вогню, посипаємо подрібненим базиліком.

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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