Мідії у вершковому соусі: рецепт від Павла Серветника
Мідії – один із найпоширеніших видів морських та річкових молюсків. Як приготувати мідії у вершковому соусі з часником? Простим рецептом приготування мідій у вершковому соусі з базиліком, часником і білим вином, поділився переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- мідії
- фенхель
- біле вино
- вершки
- часник
- базилік
- сіль
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Приготування:
- Обсмажуємо фенхель, додаємо біле вино і випаровуємо.
- Додаємо мідії, трохи вершків, часник і сіль.
- Після того, як зняли з вогню, посипаємо подрібненим базиліком.
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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