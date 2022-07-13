Креветки в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Креветки в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

13.07.2022

Каждая хозяйка может приготовить креветки вне зависимости от поры года. Своим простым рецептом креветок в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев поделился победитель  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления читайте в материале. 

креветки в кляре и беконе

Ингредиенты:

  • креветки  (тигровые) 15 шт.
  • мука 100 г
  • пиво  полутемное 200 мл
  • яйцо 1 шт.
  • кукурузные хлопья 2 стакана
  • соевый соус 50 мл
  • крахмал 1 ст. л.
  • лайм 1 шт.
  • чеснок сухой 0,5 ч. л.
  • имбирь сухой 0,5 ч. л.
  • бекон (сырокопченый) 200 г
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Предварительно зачищенные от панцирей и внутренностей креветки посыпаем солью, перцем, сухими чесноком и имбирем. Туда же добавляем немного соевого соуса и сок половины лайма и тщательно все перемешиваем.
  2. Для кляра смешиваем муку, крахмал, щепотку соли, белок одного яйца и пиво. Перемешиваем.
  3. Креветки заворачиваем в бекон, окунаем в кляр и обваливаем в кукурузных хлопьях. 
  4. Отправляем во фритюр на 1,52 минуты.

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Приятного аппетита!  

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