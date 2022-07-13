Креветки в сирокопченому беконі, пивному клярі і паніровці з кукурудзяних пластівців: покроковий рецепт

Креветки в сирокопченому беконі, пивному клярі та паніровці з кукурудзяних пластівців: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
13.07.2022
Кожна господиня може приготувати креветки незалежно від пори року. Своїм простим рецептом креветок в сирокопченому беконі, пивному клярі та паніровці з кукурудзяних пластівців поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування – читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- креветки (тигрові) – 15 шт.
- борошно – 100 г
- пиво напівтемне – 200 мл
- яйце – 1 шт.
- кукурудзяні пластівці – 2 склянки
- соєвий соус – 50 мл
- крохмаль – 1 ст. л.
- лайм – 1 шт.
- часник сухий – 0,5 ч. л.
- імбир сухий – 0,5 ч. л.
- бекон (сирокопчений) – 200 г
- сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Попередньо зачищені від панцирів і нутрощів креветки посипаємо сіллю, перцем, сухими часником та імбиром. Туди ж додаємо трохи соєвого соусу і сік половини лайма, ретельно все перемішуємо.
- Для кляру змішуємо борошно, крохмаль, дрібку солі, білок одного яйця і пиво. Перемішуємо.
- Креветки загортаємо в бекон, занурюємо в кляр і обвалюємо у кукурудзяних пластівцях.
- Відправляємо у фритюр на 1,5–2 хвилини.
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Смачного!
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