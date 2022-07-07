Молочный коктейль с черникой: пошаговый рецепт

Молочный коктейль с черникой: рецепт от Владимира Троцкого

Невозможно представить лето без вкусного молочного коктейля. Суперфиналист «МастерШеф»-7 Владимир Троцкий поделился рецептом молочного коктейля с черникой. Черника богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, является прекрасным антисептиком, наладит работу ЖКТ, выведет шлаки из организма и улучшит обмен веществ. Пошаговый рецепт молочного коктейля с черникой читайте в материале.



«Для молочного коктейля я буду использовать мое любимое миндальное молоко домашнего приготовления, но вы можете взять любые орехи, кунжут или овсяные хлопья. Способ приготовления для них такой же. Самое главное: чтобы молоко получилось воздушным, нежным и однородным, используйте мощный блендер» – советует Владимир Троцкий.

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Ингредиенты:

миндаль сушеный – 1 ст.

вода – 3 ст.

черника – 2 ст.

банан – 2 шт.

Приготовление:

Замачиваем орехи на ночь, промываем, добавляем воду и хорошо измельчаем в блендере. Процеживаем нашу смесь, добавляем чернику, бананы и взбиваем. Этот рецепт универсален: закончился сезон черники – используйте малину, персики, абрикосы, зимой замороженные ягоды и фрукты.

Приятного аппетита!

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