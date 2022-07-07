Молочний коктейль з чорницею: покроковий рецепт

Молочний коктейль з чорницею: рецепт від Володимира Троцького
Неможливо уявити літо без смачного молочного коктейлю. Суперфіналіст «МастерШеф»-7 Володимир Троцький поділився рецептом молочного коктейлю з чорницею. Чорниця багата вітамінами, клітковиною і антиоксидантами, є прекрасним антисептиком, налагодить роботу шлунково-кишкового тракту, виведе шлаки з організму і поліпшить обмін речовин. Покроковий рецепт молочного коктейлю з чорницею читайте в матеріалі.
«Для молочного коктейлю я буду використовувати моє улюблене мигдальне молоко домашнього приготування, але ви можете взяти будь-які горіхи, кунжут або вівсяні пластівці. Спосіб приготування для них такий же. Найголовніше: щоб молоко вийшло повітряним, ніжним і однорідним, використовуйте потужний блендер» – радить Володимир Троцький.
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Інгредієнти:
- мигдаль сушений – 1 ст.
- вода – 3 ст.
- чорниця – 2 ст.
- банан – 2 шт.
Приготування:
- Замочуємо горіхи на ніч, промиваємо, додаємо воду і добре подрібнюємо в блендері.
- Проціджуємо нашу суміш, додаємо чорницю, банани і збиваємо. Цей рецепт універсальний: закінчився сезон чорниці – використовуйте малину, персики, абрикоси, взимку заморожені ягоди і фрукти.
Смачного!
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