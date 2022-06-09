Владимир Ярославский рассказал о трех месяцах волонтерства

Известный шеф-повар и судья проекта «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский готовит для ВСУ и ТРО. На днях он рассказал о трех месяцах волонтерства.

«Прошло три месяца. Три месяца борьбы, отваги и неистовой жажды победы и свободы! Эти три месяца стали тяжелым испытанием для каждого из нас, однако в любой ситуации нужно думать о тех, кому еще труднее, нуждается в помощи и помогать, несмотря ни на что!

Так мы уже приготовили около 20,000 обедов для ВСУ, терробороны и медиков. Все это благодаря фонду Goodwine, которые помогают и предоставляют продукты с первых дней, без которых мы не смогли бы сделать так много. Благодарны работникам-волонтерам, ежедневно помогающим развозить готовые блюда нашим защитникам! Вы лучшие! Мы продолжаем помогать и призываем всех – не будьте равнодушны, делайте все, что в ваших силах! Любые усилия делают нас ближе к победе!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

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