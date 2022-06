Володимир Ярославський розповів про три місяці волонтерства

Відомий шеф-кухар і суддя проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський готує для ЗСУ і ТРО. Днями він розповів про три місяці волонтерства.

«Позаду три місяці. Три місяці боротьби, відваги та несамовитої жаги до перемоги та свободи! Ці три місяці стали важким випробовуванням для кожного з нас, проте в будь якій ситуації треба думати про тих, кому ще важче, потребує допомоги та допомагати, незважаючи ні на що!

Так ми вже приготували майже 20,000 обідів для ЗСУ, тероборони та медиків. Все це завдяки фонду Goodwine, які допомагають та надають продукти з перших днів, без яких ми не змогли б зробити так багато. Вдячні працівникам-волонтерам, які щодня допомагають розвозити готові страви нашим захисникам! Ви найкращі! Ми продовжуємо допомагати та закликаємо всіх — не будьте байдужими, робіть все, що у ваших силах! Будь-які зусилля роблять нас ще ближчими до перемоги!»

