Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и бессменный судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво прошел военную подготовку, чтобы быть готовым по необходимости защищать страну и близких с оружием в руках.

Телеведущий всегда подчеркивает, что Украина – его второй дом. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину он готовит обеды для наших защитников, устраивает благотворительные мероприятия в поддержку Украины и призывает весь мир помогать нам. При необходимости он готов даже взять в руки оружие и защищать украинскую землю от оккупантов. Именно поэтому Эктор решил пройти подготовку на полигоне.

«Война в стране заставила напомнить, что нужно быть готовым ко всему при любых обстоятельствах. Именно поэтому я окончательно решил, что пора научиться быть с оружием на «ты». Тренировался с лучшими украинскими и американскими инструкторами. Нужно быть готовым делать все, чтобы наша страна одержала победу», — отметил телеведущий.

Так, Эктор Хименес-Браво учился собирать и разбирать автомат, применять оружие, оказывать первую медицинскую помощь, получал навыки ведения боевых действий в разных условиях, а также отрабатывал все полученные знания на практике.

Напомним, Эктор Хименес Браво с командой своих ресторанов готовит обеды для наших защитников. За это время командой было приготовлено более 220000 порций! Каждый день кулинары ресторанов готовят около 3000 порций еды. Кроме того, совсем скоро шеф-повар планирует открыть свой новый ресторан во Львове. Это решение он принял уже после полномасштабного вторжения России в Украину, потому что хочет поддерживать экономику нашей страны еще больше.

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