Благотворительный марафон украинской кухни от шеф-поваров

В понедельник, 16 мая, состоится новая благотворительная кулинарная инициатива об украинской кухне от Ольги Мартыновской. Подробности – далее в материале. ⠀

«Мы с известными шефами Украины объявляем благотворительный марафон украинской кухни. Его цель — собрать средства пострадавшим от войны украинцам и популяризировать украинскую кухню. МУК – это классная возможность отвлечься от изнуряющих новостей и научиться новым рецептам в уникальной интерпретации от любимых шефов.

В закрытом аккаунте, пронизанном кулинарной атмосферой, вас ожидают ежедневные прямые эфиры или видео в записи, факты об украинской кухне и культуре, а также ответы на вопросы от легендарных маэстро украинской кулинарии:

Вовы Ярославского

Лизы Глинской

Вадима Бжезинского (Павы)

Алисы Купер

Вовы Ташаева

Саши Белодида

Антона Штипы

От традиционных голубцов, котлет по-киевски и борща с пампушками до ленивых вареников с грушей и горгонзолой. Мы еще раз докажем, что украинская кухня — это простор для творчества и таланта! Стартуем в понедельник, 16 мая.

Присоединиться к благотворительному марафону можно, внеся любой донат на сайте (ищите у меня в шапке профиля). После оплаты необходимо «постучать» в директ аккаунта @ukrainian_foodies и отправить квитанцию. Вуаля – и вы частичка МУК!»

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