Благотворительный марафон украинской кухни от шеф-поваров

Благотворительный марафон украинской кухни
В понедельник, 16 мая, состоится новая благотворительная кулинарная инициатива об украинской кухне от Ольги Мартыновской. Подробности – далее в материале. ⠀
«Мы с известными шефами Украины объявляем благотворительный марафон украинской кухни. Его цель — собрать средства пострадавшим от войны украинцам и популяризировать украинскую кухню. МУК – это классная возможность отвлечься от изнуряющих новостей и научиться новым рецептам в уникальной интерпретации от любимых шефов.
В закрытом аккаунте, пронизанном кулинарной атмосферой, вас ожидают ежедневные прямые эфиры или видео в записи, факты об украинской кухне и культуре, а также ответы на вопросы от легендарных маэстро украинской кулинарии:
- Вовы Ярославского
- Лизы Глинской
- Вадима Бжезинского (Павы)
- Алисы Купер
- Вовы Ташаева
- Саши Белодида
- Антона Штипы
От традиционных голубцов, котлет по-киевски и борща с пампушками до ленивых вареников с грушей и горгонзолой. Мы еще раз докажем, что украинская кухня — это простор для творчества и таланта! Стартуем в понедельник, 16 мая.
Присоединиться к благотворительному марафону можно, внеся любой донат на сайте (ищите у меня в шапке профиля). После оплаты необходимо «постучать» в директ аккаунта @ukrainian_foodies и отправить квитанцию. Вуаля – и вы частичка МУК!»
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