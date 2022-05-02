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Благотворительный марафон украинской кухни

02.05.2022

В понедельник, 16 мая, состоится новая благотворительная кулинарная инициатива об украинской кухне от Ольги Мартыновской. Подробности – далее в материале. ⠀

Благотворительный марафон украинской кухни от шеф-поваров

«Мы с известными шефами Украины объявляем благотворительный марафон украинской кухни. Его цель — собрать средства пострадавшим от войны украинцам и популяризировать украинскую кухню. МУК – это классная возможность отвлечься от изнуряющих новостей и научиться новым рецептам в уникальной интерпретации от любимых шефов.

В закрытом аккаунте, пронизанном кулинарной атмосферой, вас ожидают ежедневные прямые эфиры или видео в записи, факты об украинской кухне и культуре, а также ответы на вопросы от легендарных маэстро украинской кулинарии:

  • Вовы Ярославского
  • Лизы Глинской
  • Вадима Бжезинского (Павы)
  • Алисы Купер
  • Вовы Ташаева
  • Саши Белодида
  • Антона Штипы

От традиционных голубцов, котлет по-киевски и борща с пампушками до ленивых вареников с грушей и горгонзолой. Мы еще раз докажем, что украинская кухня — это простор для творчества и таланта! Стартуем в понедельник, 16 мая.

Присоединиться к благотворительному марафону можно, внеся любой донат на сайте (ищите у меня в шапке профиля). После оплаты необходимо «постучать» в директ аккаунта @ukrainian_foodies и отправить квитанцию. Вуаля – и вы частичка МУК!»

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