Благодійний марафон української кухні від шеф-кухарів

У понеділок, 16 травня, відбудеться нова благодійна кулінарна ініціатива про українську кухню від Ольги Мартиновської. Подробиці – далі в матеріалі. ⠀

«Ми з відомими шефами України оголошуємо благодійний марафон української кухні. Його мета — зібрати кошти українцям, котрі постраждали від війни, та популяризувати українську кухню. МУК — це класна можливість відволіктися від виснажливих новин та навчитися новим рецептам в унікальній інтерпретації від улюблених шефів.

У закритому акаунті, пронизаному кулінарною атмосферою, на вас чекатимуть щоденні прямі ефіри або відео в записі, факти про українську кухню й культуру, а також відповіді на питання від легендарних маестро української кулінарії:

Від традиційних голубців, котлет по-київськи та борщу з пампушками до лінивих вареників з грушею й горгонзолою. Ми вкотре доведемо, що українська кухня — це простір для творчості та таланту! Стартуємо в понеділок, 16 травня.

Приєднатися до благодійного марафону можна, внісши будь-який донат на сайті (шукайте у мене в шапці профілю). Після сплати необхідно «постукати» в дірект акаунту @ukrainian_foodies та надіслати квитанцію. Вуаля — і ви частинка МУК!»

