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Пасхальный кулич: рецепт от Каролины Залевской

21.04.2022

Каролина Залевская, участница «МастерШеф», поделились с нами пошаговым рецептом своей фирменной паски. Читайте рецепт пасхального кулича.

Пасхальный кулич: рецепт от Каролины Залевской

Ингредиенты для теста (из расчета на 10 куличей):

  • молоко — 1 л
  • мокрые дрожжи — 150 г
  • маргарин — 250 г
  • яйца — 15 шт.
  • сахар — 4,5 ст.
  • цедра 5 апельсинов (или 2 пак. ванилина)
  • сухофрукты — по вкусу (сушеная клюква, изюм, курага и т. д.)
  • растительное масло (для замешивания теста) — 100—150 мл
  • просеянная мука — примерно 3 кг (зависит от консистенции)

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Способ приготовления:

  1. Сделайте опару. В большой миске разотрите дрожжи с 1 стаканом сахара. Добавьте теплое молоко и перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Затем постепенно добавьте примерно 2—3 стакана муки. Тесто должно быть не слишком жидким: по консистенции оно должно медленно стекать с ложки. Оставьте опару подходить в теплом месте.
  2. Пока подходит опара, растопите маргарин на водяной бане.
  3. После того, как опара увеличится вдвое, отдельно взбейте белки и желтки с сахаром в пышную пену.
  4. Соедините опару со взбитыми яйцами, растопленным маргарином (желательно комнатной температуры), цукатами, мелко натертой цедрой апельсина или ванилью и перемешайте.
  5. Постепенно введите просеянную муку. Будьте осторожны с количеством муки, чтобы куличи не получились забитыми.
  6. При вымешивании руками используйте растительное масло, чтобы тесто не так прилипало к рукам. Тесто нужно вымешивать долго, как минимум 25—30 минут, ведь от этого зависит пористость куличей. Затем накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в 2, а то и 3 раза.
  7. После того, как тесто подойдет, его нужно еще раз обмять. Если тесто липнет, возьмите масло, ведь мука забивает его.
  8. Смажьте формочки маргарином. Тесто выкладывайте на 1/3 формы. И снова оставьте в теплом месте, чтобы куличи подошли.
  9. Смажьте куличи яйцом, разведенным с молоком или водой. Выпекайте при температуре 180 °C до готовности.
  10. Украшайте куличи по собственному вкусу. Например, смажьте их белковой глазурью с добавлением лимонного сока и украсьте сухофруктами или посыпкой.

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