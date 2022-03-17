Хотите сами приготовить закваску? Или же нужно испечь хлеб, а дрожжей не достать? Секрет приготовления закваски дома нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Обычно она готовится 2 недели, но можно приготовить и за 7 дней. Подробный рецепт читайте в материале.

Владимир готовит закваску, в которой 80 % белой пшеничной муки и 20 % ржаной. Его секрет ― 2―3 ягоды изюма, лучше необработанного, а просто сушеного ― с ними закваска заметно быстрее «растет». Удобно делать закваску в высокой банке, чтобы отмечать на ее стенке время и насколько закваска выросла.

Ингредиенты:

мука

вода

Способ приготовления:

В первый день смешиваем 20 г муки и 20 мл воды комнатной температуры в стеклянной банке. Прикройте ее крышкой и оставьте в кухне. На второй день добавьте в закваску 20 г муки и 20 мл воды и оставьте еще на сутки. На 3 день закваска может еще не «двигаться», но, как правило, именно сейчас начинают образовываться поры. Снова добавляем 20 г муки и 20 мл воды. На 4 день утром закваска должна начать пахнуть и подниматься. Запах может быть разным: квашеной капусты, огурцов, кефира и даже химический. Добавляем 40 г муки и 40 мл воды и оставляем на 12 часов. Закваска должна вырасти вдвое. Если же она редкая и не поднимается, скорее всего, нужно заменить муку или попробовать еще раз. Так случается ― значит, на этот раз сильнее была культура не та, которая нам нужна. Вечером берем 40 г от нашей закваски и добавляем в нее 40 мл воды и 40 г муки. Оставляем на 12 часов. Остальное выбрасываем. Утром на 5 день берём 40 г закваски, снова добавляем к ней 40 мл воды и 40 г муки. Оставляем еще на 12 часов. Закваска уже может «убегать», она может быть очень активной. А вечером к 40 г закваски добавляем 40 мл воды и 40 г муки. На 6―7 день можно проверить, как работает закваска: взять 15 г закваски, 75 г муки и 75 мл воды. Хорошая закваска вырастет в 2,5―3 раза за 5―8 часов. Также большое значение имеет температура: если дома прохладно, то все процессы замедляются. Если закваска на 8―14 день еще слабая, нужно продолжать ее подкармливать. Идеально на 10 г закваски добавлять 50 мл воды и 50 г муки каждый день. Если дома тепло, можно брать в пропорции 1/6/6. Готовую закваску можно хранить в холодильнике 2―3 недели без подкормки. За сутки до приготовления хлеба нужно 2 раза «подкормить» в пропорции 20/40/40.

Больше по теме: Тыквенный чизкейк

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ