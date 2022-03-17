Хочете самі приготувати закваску? Або ж мусите спекти хліб, а дріжджів не маєте? Секрет приготування закваски вдома нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Зазвичай вона готується два тижні, але можна приготувати й за 7 днів. Докладний рецепт читайте в матеріалі.

Володимир готує закваску, в якій 80 % білого пшеничного борошна і 20 % житнього. Його секрет ― 2―3 ягоди ізюму, ліпше необробленого, а просто сушеного ― з ним закваска помітно швидше «росте». Зручно робити закваску у високій банці, щоб позначати на її стінці час і наскільки закваска виросла.

Інгредієнти:

борошно

вода

Спосіб приготування:

В перший день змішуємо 20 г борошна і 20 мл води кімнатної температури в скляній банці. Прикрийте її кришкою і залиште на добу в кухні. На другий день додайте в закваску 20 г борошна і 20 мл води і залиште ще на добу. На 3 день закваска може ще не «рухатися», але зазвичай саме зараз починають утворюватися пори. Знову додаємо 20 г борошна і 20 мл води. На 4 день закваска повинна почати пахнути і підніматися. Запах може бути різним: квашеної капусти, огірків, кефіру чи навіть хімічний. Додаємо 40 г борошна і 40 мл води та залишаємо на 12 годин. Закваска повинна вирости вдвічі. Якщо ж вона рідка та не піднімається, скоріш за все, треба замінити борошно або спробувати ще раз. Так трапляється ― значить, цього разу сильнішою була культура не та, яка нам потрібна. Ввечері беремо 40 г від нашої закваски і додаємо до неї 40 мл води і 40 г борошна. Залишаємо на 12 годин. Решту викидаємо. Вранці на 5 день беремо 40 г закваски, знову додаємо до неї 40 мл води і 40 г борошна. Залишаємо ще на 12 годин. Закваска вже може «тікати», вона може бути дуже активною. А ввечері знов до 40 г закваски додаємо 40 мл води і 40 г борошна. На 6―7 день уже можна перевірити, як працює закваска: взяти 15 г закваски, 75 г борошна і 75 мл води. Хороша закваска «виросте» в 2,5―3 рази за 5―8 годин. Також важливу роль відіграє температура: якщо вдома прохолодно, то всі процеси сповільнюються. Якщо закваска на 8―14 день ще слабка, треба продовжувати її підгодовувати. Ідеально на 10 г закваски додавати 50 мл води і 50 г борошна щодня. Якщо вдома тепло, можна брати в пропорції 1/6/6. Готову закваску можна зберігати в холодильнику 2―3 тижні без «підгодівлі». За добу до приготування хліба її треба 2 рази «підгодувати» в пропорції 20/40/40

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