Хочете самі приготувати закваску? Або ж мусите спекти хліб, а дріжджів не маєте? Секрет приготування закваски вдома нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Зазвичай вона готується два тижні, але можна приготувати й за 7 днів. Докладний рецепт читайте в матеріалі.

Володимир готує закваску, в якій 80 % білого пшеничного борошна і 20 % житнього. Його секрет ― 2―3 ягоди ізюму, ліпше необробленого, а просто сушеного ― з ним закваска помітно швидше «росте». Зручно робити закваску у високій банці, щоб позначати на її стінці час і наскільки закваска виросла.

