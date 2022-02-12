С первых минут в 4 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 4 выпуске, прямо сейчас.

На конкурсе черных в 4 выпуске соревновались: Яна Балог, Наталья Петрик, Саша Цвигун, Анжела Липская, Анастасия Кобыляцкая и Саша Кривец. У каждого участника было по 5 коробок-загадок, под которыми их ждали продукты для приготовления двух разных блюд. Но чтобы приготовить именно то, что говорили судьи, им необходимо было выбрать правильный ингредиент. Сделать это участники могли, отвечая на вопросы жюри. Необходимый участнику ингредиент ― это правильный ответ на вопросы. Он мог быть только один, а вариантов ― целых 5. Вопросы были разнообразными и касались не только мира кулинарии. Пришлось припомнить историю, географию, включить логику. В конце викторины у каждого из участников было по два набора из пяти ингредиентов, из которых нужно было приготовить два блюда, максимально приблизившись к заданию. А это было очень легко, если ответы на вопросы были верными.

Хуже всего с заданием справилась Анастасия Кобыляцкая. Поэтому именно она покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» на 4 неделе проекта.

Больше по теме: Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ